Proxima invite Yvon Ambrosi du site Akhaba.com // 16.04.2018

Nous avons eu le plaisir de recevoir Yvon Ambrosi, ancien disquaire et fondateur du site Akhaba.com, dédié aux musiques du monde. Une mine d’or pour tous les mélomanes et les curieux . Il nous a concocté ne playlist haute en couleur avec ses pépites et coups de cœur du moment. Pierre Cuny, éternel ambianceur, était également parmi nous pour nous faire voyager à l’écoute d’artistes estoniens et finnois.

Playlist du 16 avril : artiste – titre – album – label



Hama Sankare – Banda Lobourou – Ballébé – Calling All Africans – Clermont Music



Emel Mathlouthi – Braibtek (Mettani Rework) – Ensenity – Partisan Records



Denez Prigent – Ar rodoù avel – Mil hent | Mille chemins – Coop Breizh



Havana Meets Kingston feat. Randy Valentine & Solis – Carnival – Mista Savona Presents Havana Meets Kingston – Baco Records



ÌFÉ – 3 Mujeres (Iború Iboya Ibosheshé) – IIII+IIII (Deluxe Edition) – Discos Ifá



Stick in the Wheel – Follow Them True – Follow Them True – From Here Records



Niels Peter Molvaer & Sly & Robbie – If i gave you my love – Nordub – Okeh



Tuuletar – Loimu – Lules, maas, vedes, taivaal – Bafe’s Factory



Helsinski Cotonou Ensemble – Nu he ado – We are together – Bafe’s Factory



Silvana Estrada – Lo Sagrado – Lo Sagrado (feat. Ciudad De Las Flores) – 30 Amp Circuit



Dobet Gnaoré – Miziki – Miziki – La Café



Rubén Blades – Arayué – Salsa Big Band – Rubén Blades Productions



Ebo Taylor – Mumudey Mumudey – Yen Ara – Mr Bongo