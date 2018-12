Proxima invite Joce Mienniel // 26.11.2018

Notre invité Le flûtiste Joce Mienniel est parti, avec son nouvel album Babel, à la découverte du Moyen-Orient, de l’Inde et de la Méditerranée entourés de musiciens envoûtants. Ce travail d’orfèvre est le résultat délicat de 20 ans au service de l’ethnomusicologue et des musiques traditionnelles.

Playlist : Artiste – Album – Titre – Label/Distributeur

Joce Mienniel – Babel -Zerberb – Buda Musique

Joce Mienniel – Babel – Caravan of Horses

Joce Mienniel – Babel – Stéréométrie

Joce Mienniel – Babel – Hymne des quatre vents

Joce Mienniel – Babel -Tsahel

YOM – You will never die – Kiss me goodbye – Buda Musique

Hasna El Becharia – Smaa Smaa – Smaa Smaa – Sony Music

Ali Farka Touré – The Source – Goye Kur – World Circuit

Cheikh Lô -Boul Di Tagale Né La Thiass

Bedouin Coffee Grinding Beats – Paris to Calcutta: Men & Music on the Desert Road – Sublime Frequencies

Khalil Aknawi – Kasam e meru – Paris to Calcutta: Men & Music on the Desert Road – Sublime Frequencies

Ethnic Minority Music of Southern China – Do Djui Atsei – Sublime Frequencies

Eleni Karaindrou – Bomb, a love story – Reconciliation theme – ECM/Universal Music

Afrika Gumbe – Afrika Gumbe 2018 Remastered – Okunrin Ti O Sise – Lobo Records

Afrika Gumbe – Biscoito Azeitado – Meu Refrao Inquieto – Lobo Records

Odeia – Parlami I pirati – a Palermu – Label Wopela/L’Autre Distribution

La Tène et invités – Abandonnée Maléja – Parade du Soliat – Bongo Joe Records

Eleni Karaindrou – Tous des oiseaux – The Wind of War – ECM