Proxima invite le Festival Rares talent

Proxima estacion reçoit le festival Rares talents, qui propose des rencontres, des créations et toute une palette de concerts mettant en valeur les jeunes musiciens entourés d’artistes plus aguerris. Hilaire Penda, bassiste camerounais et directeur du festival est venu en compagnie de Keyvan Chemirani, percussionniste franco-iranien et de Biba Arif, chanteur sénégalais pour nous parler de ce bel évènement. A vos agendas !

Playlist du 19 mars : artiste, titre, album, label.

Keyvan Chemirani, Maryam Chemirani, Sylvain Barou – balade irlandaise – création 2018 – Hâl.

Davor – Trio Chemirani –

Shabi Majnoun – Battement de coeur de l’orient.



Biba Arif – Arif – Nabi

Biba Arif – Nabi reggae – Nabi



Biba Arif – Biss – Evolution project



Balaphonics – Open your legs – Afro Massiv Sound system – Eklektik



Moh Kouyaté – Ndeymayo – Fé Toki – Folison



Lindigo – Zamé contant – Komsa Gayar – Helico



Arat Kilo – Dia barani – Visions of selam – Accords croisés

Boe Sono, Francis Lassus, Kevin Saket – Sorrow and delight – Illuminations – sound of paname



Oumou Sangaré – Fadjamou remix (François & The Atlas mountain) – Mogoya Remixed – No Format

Bonga – mona ki ngi xica (Synapson remix)



Son Palenque – La Negra (Piper street sound redo) – Palenque records afro Colombia Remix vol 2 – Palenque records.



Soul 47 – Intro to shamstep – Balfrom promise – Cooking vinyl



Osloob & Naisssam Jalal – Bayaleem – Al akhareen – Les couleurs du son



Sofiane Saïdi & Mazalda – Wahdi ana W galbe – El Ndjoum – Carton records