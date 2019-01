Proxima invite Arat Kilo // 21.01.2019

Proxima Estacion avait eu la chance de recevoir Arat Kilo pour la sortie de leur premier album Night in Abyssinia en 2011. Huit ans plus tard, on retrouve avec plaisir ces musiciens, happés par les sonorités des 70’ d’Addis-Abeba mises en lumières par Francis Falceto et ses Ethiopiques. Machine à Groove, Arat Kilo poursuit son voyage musical sans frontières sans jamais quitter l’esprit de l’Ethiopie.Pour« Visions of Selam » leur 4e album, ils invitent la diva malienne Mamani Keita et le slameur américain Mike Ladd. Une réussite.

Playlist du 21 janvier 2019 : titre – artiste – album – label

Toulo – Arat Kilo – Vision of Selam – Accord croisés

Lancinant – Arat Kilo – Nouvelle fleur – Eklektik

Dia Barani – Arat Kilo – Vision of Selam – Accord croisés

Seeds – Arat Kilo – Vision of Selam – Accord croisés

Mestefeker – – Arat Kilo – Nouvelle fleur – Eklektik

Dou Coula – Arat Kilo – Vision of Selam – Accord croisés

Chaos Embbed – Arat Kilo – Vision of Selam – Accord croisés

Gren Promenné – The Bongo Hop – Santigarona Pt2 – Underdog records



Stepping Out – Stepping Out – Wanted Alive



Sens interdit – Vaudou Game – Otodi – Hot Casa record

When a was a lad – Donna Samiou – Music from Greece – Caprice

All ashore – Punch Brothers – All Ashore – None such

Le temps – Naïssam Jalal – Quest of the invisible – Les Couleurs du son

Lo barcot es de papier – Laurent Cavalier – Mon Ombra e ieu – Sirventes

Yumeh – Kengo Saïto – Japanistan – Lokanga

Tomorow – Anne paceo – Bright Shadow – Laborie Jazz

Alice – Putchota -Raiz Di Djarfogo – Ocora

Oki Sentimento caba – Helios Batalha feat Pex – Golpe de Stado