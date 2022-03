Proxima Estacion reçoit Toninho Do Carmo//14/03/2022

Toninho do carmo (Brésil) nous fait les honneurs de Primavera et Choisy Matinal deux albums de compositions personnelles après avoir accompagné Georges Moustaki pendant 14 ans, et Maria Teresa Maria Teresa Ferreira sur tous ses sublimes albums! Un musicien et un homme merveilleux. Une voix magnétique qu’il ferait bien d’exploiter en scène! Surprise de deux titres live accompagnés du saxophoniste Satoru Kita (Japon) dont l’émouvant « Encontro » en hommage à leur rencontre. Dextérité toute en délicatesse du toucher, douceur de sa relation à l’instrument, sa chère guitare construite de ses mains pour avoir LE son idéal. Tout est là! Parabens & Obrigado Toninho!

Émission & Playlist du 14/03/2022 // Artiste-Album-Titre-Label/Distributeur

Toninho Do Carmo – Primavera – Blues Samba – Label Défis

Toninho Do Carmo Group – Choisy Matinal – Brinquedo featuring Arigo Barnabé – auto-prod

Titres Live issus de l’album Choisy Matinal, en duo avec Satoru Kita au saxophone

1 – Outro Baiao

2 – Encontro

Toninho Do Carmo Group – Choisy Matinal – Primavera – auto-prod

Maria Teresa & Moustaki Quartet – Pour un ami – Pour un ami – CSB Productions

Georges Moustaki featuring Stacey Kent – Solitaire – Partager les restes – Label Odeon/EMI

Maria Teresa & Moustaki Quartet – Pour un ami – Les eaux de mars – CSB Productions

« La Minute éléctro du RÉAL » NiCo Rivoisi & Roxanne Gilbert présentent :

Melano – Traveller – Traveller – Monstercat

Karma field – New age/Dark age – Edge of the world – Monstercat

Émission & Playlist du 14/03/2022 // Artiste-Album-Titre-Label/Distributeur

L – Paysages – Femmes vie liberté – L est au bois/Sony

Alizana Quartet – Rubia Harmonia – Anthèse – Sacorde

Hands in Motion – Dawn – Masmoudi – Zephyrus Records

Bonga & Camélia Jordana – Kintal da Banda – Kudia Kuetu – Lusafrica

KT Gorique – Akwaba – Kendrick – Creepy Music