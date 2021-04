PROXIMA ESTACION REÇOIT THOMAS JULIENNE – THEOREM OF JOY // 12/04/2021

Le compositeur et contrebassiste Thomas Julienne présente L’HIVER, second album de sa formation Theorem of Joy. Un album sensible aux contours mélodiques recherchés, servis par 5 personnalités subtiles, mêlant jazz, musique méditerranéenne, musique impressionniste et culture folk-rock et post-rock. Sensations garanties vers des contrées aveuglantes de clarté comme évoqué par l’excellent travail photographique d’Alexandre Dupeyron!

Émission & Playlist du 12 avril 2021 // Artiste – Album – Titre – Label/Distributeur

Theorem Of Joy – L’Hiver – Déluge/Socadisc

Theorem Of Joy – L’Hiver – Atoll – Déluge/Socadisc

Theorem Of Joy – L’Hiver – Dust – Déluge/Socadisc

Theorem Of Joy – L’Hiver – De l’autre côté du silence – Déluge/Socadisc

Theorem Of Joy – L’Hiver – Déluge/Socadisc

Fairuz – Fairuz – Habaytak Bisayf – Lazyproductions/Arabotunes

Theorem Of Joy – L’Hiver – Tomorrow Riots – Déluge/Socadisc

Theorem Of Joy – L’Hiver – Convergence – Déluge/Socadisc

Emel – The Tunis Diaries – Dhalem – Partisan Records

Maria Mazzotta & Pulcinella – Grifone – Cosa Resta – Compagnie Pulcinella

Papiers d’Arménies – Guenats Pashas – Guenats Pashas – Meredith Records/Socadisc

Denez Prigent – Stur an Avel Le gouvernail du vent – C’hervoni – Coop Breizh

Joao Selva – Navegar – Navegar – Underdog records//Believe Digital

Komasi – Mezclatotäl – Dunia feat: Yudelkis Lafuente – Yapa/InOuïe Distribution

L’Alba – À Principiu – Guarisce – Buda Musique/Socadisc