Proxima Estacion reçoit Sages Comme des Sauvages (17 fevrier 2020)

Ava Carrere la moitié de Sages Comme des Sauvages nous a fait les honneurs de Proxima Estacion pour nous présenter leur nouvel opus « Luxe Misère ». L’occasion de se replonger également et avec tout autant de bonheur dans leur précédent album « Largue la Peau » paru en 2015 !

Playlist du 17 fevrier 2020 « Artiste – Album – Titre – Label /Distributeur «

Sages Comme des Sauvages – Luxe Misère – Luxe Misère – Zamora Prod

Sages Comme des Sauvages – Luxe Misère – Rouge Colère – Zamora Prod

Sages Comme des Sauvages – Largue la Peau – Lailakomo – A Brûle Pourpoint

Sages Comme des Sauvages – Luxe Misère – Garçon – Zamora Prod

Sages Comme des Sauvages – Largue la Peau – Brindiy a mon zenfan- A Brûle Pourpoint

Sages Comme des Sauvages – Luxe Misère – Le goût de la fumée (ek Danyel Waro) – Zamora Prod

Sages Comme des Sauvages – Luxe Misère – Japon d’ici- Zamora Prod

Sages Comme des Sauvages – Largue la Peau – Paris défend- A Brûle Pourpoint

Sages Comme des Sauvages – Luxe Misère – Les Oiseaux parents- Zamora Prod

Birds on Wire – Ramages – O solitude -Air Rythmo

Ariana Vafadari – Anahati – Tchak tchak – Quart de Lune

Brothers of Strings – The Violins of the World – The good the bad the ugly – Absilone

Camelia Jordana – Lost – Empire -Arsita