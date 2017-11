Proxima estacion reçoit le duo folk ÿuma // 27.11.2017

Sabrine Jehnani et Ramy Zoghlami, aka ÿuma, sont venus nous présenter en avant première leur prochain album : Ghbar njoum / Poussière d’étoile, qui sortira le 2 février 2018. Un deuxième album longuement mûri, quand le premier, Chura, avait été conçu en mars 2016 dans l’urgence de leur rencontre. Des titres nés sur la route, au gré de leur pérégrinations, le duo composant en fusion, à quatre mains. Des allers-retours entre Tunis et la Bretagne, le temps de l’enregistrement et de collaborations avec des musiciens tunisiens et bretons. Mais l’essence de leur son est bien là, un folk poétique, délicat et épuré, qui touche au coeur.

Playlist du 27 novembre : artiste – titre – album – label

ÿuma – Khallini chwaya – Ghbar njoum / Poussière d’étoile – Innacor

ÿuma – Gamra wdhib

ÿuma – Nghir alik

ÿuma – Mestenni Ellil

ÿuma – Hawa

ÿuma – Hleli

Bko Quintet – Mon Amour (feat Mathieu Boogaerts) – Mali Foli Coura – Buda musique

Bko Quintet – Dirty donso – Mali Foli Coura – Buda musique

L’Attirail – Goosebumps – Wanted Men – Les Chantiers sonores / Socadisc)

Yamandu Costa – Choro loco – Mafua – Discoito Fino

Tootard – Oya Marhaba – Laissez passer – Glitterbeat Records / Differ-ant

Lindigo – Souvnans – Komasa gayar – Helico / l’Autre Distribution

Efrén Lopez, Stelios Petrakis, Bijan Chemirani – Siranush – Taos – Buda

Ndiaz – La rabelaise – Son’Rod – Parker prod : L’usinerie / Coop Breizh

Fereydoun Poor Reza – Episode 1 – After the Rain (pas az baron) – Pardis record

Goran Bregovic – Jewish letters – Three Letters From Sarajevo – Unviersal Classic

Goran Bregovic – Pero (feat Bebe) – Three Letters From Sarajevo – Unviersal Classic

Ifriqiya Electrique – Stombali baba alaia – Rûwâhîne – Glitterbeat Records / Differ-ant

Lulendo – Africa meu amor – Mwinda – Buda

Toto Bona Lokua – Bukavu -Bondeko – No Format