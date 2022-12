Proxima Estacion reçoit le compositeur & pianiste virtuose franco-ukrainien Dimitri Naïditch//19/12/2022

Joie, émotion et honneur de recevoir Dimitri Naïditch virtuose pianiste et compositeur franco-ukrainien pour nous présenter ses deux nouveaux opus. Ukraine : Les chansons sans voix et puis SoLiszt le 3ème volet consacré aux chefs d’œuvres incontournables chez New Time Classics la collection de Classiques en Jazz qu’il a conçue.

Un judicieux travail de composition préalable, d’ arrangements audacieux et d’ improvisation libre empreints de respect pour les partitions originales! L’un des rares pianistes à mener une double carrière de compositeur de jazz et d’interprète classique à égalité, lui permettant d’aborder ces matériaux sublimes pour y incorporer des éléments jazz non présents à l’époque. A découvrir absolument!

PLAYLIST de l’ Émission du 19/12/2022 – Artiste – Album – Titre – Label Dimitri Naïditch – Ukraine : Les chansons sans voix – New Times Classics / Dinai Records Dimitri Naïditch – Ukraine : Les chansons sans voix – Improvisation sur l’Hymne ukrainien – New Times Classics / Dinai Records Dimitri Naïditch – Ukraine : Les chansons sans voix – Na Gori Ovés – New Times Classics / Dinai Records Dimitri Naïditch – Ukraine : Les chansons sans voix – Pryjdy Mamka – New Times Classics / Dinai Records Dimitri Naïditch – Ukraine : Les chansons sans voix – Douma – New Times Classics / Dinai Records Collection NEW TIMES CLASSICS chez Dinai Records 1er Opus – Dimitri Naïditch – Bach Up – Prélude en Do Mineur, N°2 BWV 847, clavier bien tempéré, livre 1 – New Times Classics / Dinai Records 2d Opus – Dimitri Naïditch – Ah! Vous dirais-je Mozart – Fantaisie 40 (d’après la 40ème symphonie K.550 – New Times Classics / Dinai Records 3ème Opus – Dimitri Naïditch – SoLiszt – New Times Classics / Dinai Records