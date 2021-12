Proxima Estacion reçoit Kandy Guira//20/12/2021

L’Électro-Faso-Pop de KANDY GUIRA est une déferlante de textures synthétiques désuètes et d’instrumentalisation ultra-modernes aux confins du Folk Burkinabé, de l’Afro-Pop et de l’électro, portée par des textes engagés. NAGTABA ( Ensemble), un premier album solo qui sert d’écrin pour l’une des plus belles voix du continent au milieu d’une orchestration échevelée! En concert le 12 février au Festival Au Fil des Voix au 360° à Paris.

Émission & Playlist du 20 décembre 2021 // Artiste-Album-Titre- Label/Distributeur

Kandy Guira – Nagtaba – Wassindi – Que du bonheur en son-Vlad Productions – RFI talents et Inouïe Distribution

Kandy Guira – Nagtaba – Pagabirawa – Que du bonheur en son-Vlad Productions – RFI talents et Inouïe Distribution

Session Live Kandy Guira (voix) & Marco (guitare électrique) Yelema et Vie chère

Kandy Guira – Nagtaba – Équilibre – Que du bonheur en son-Vlad Productions – RFI talents et Inouïe Distribution

Labelle – Éclat – Triangle – Infiné

Meïkhâneh – La Silencieuse – Uuluyn Nulims – Buda Musique

Neta Elkayam – Muima – Estwanat Hai

Monoswezi – Shanu – Kuwonererwa – Riverboat records – Pias

Demi Portion – La bonne école – Poignées de Punchlines – La bulle corporation

Michelle David & The Gospel Sessions – It’s a Soulful Christmas – God Will – Excelsior Recordings

R.Wan – Asticot Captain Cumbia Tropical reboot

Titi Zaro – L’Hymne des Louves – Boom – Label NoMadMusic

Xanthoula – Dakovanou – Lamenta from the greek tradition of Epirus to World Jazz – Mariola featuring Magic Malik – Quart de Lune