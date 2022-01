Proxima Estacion reçoit Joce Mienniel! L’album Wood & Steel du duo des flûtistes français et sud-coréen Joce Mienniel et Aram Lee est une première mouture fougueuse, rythmique et intimiste sur les spécificités de souffle et de son du Daegeum coréen en bambou (3000 ans) au timbre grave et rauque et de la version tempérée chromatique métallique européenne (XIXème s). Deux flûtes traversières jouées par des virtuoses aux formations différentes, pour une célébration redonnant le goût de l’improvisation à une forme musicale chamanique ancienne tributaire d’efforts de conservation. Inspiré et libre, Minwang Hwang chanteur chamane et percussionniste les a rejoint pour ponctuer la puissance de jeu, l’expérience expressive, et les déclamations ciselées. A signaler la prise de son époustouflante de « l’ingénieux » du son Julien Reyboz de son écoute parfaite et dans sa dextérité à saisir la particularité sonore des instruments des musiques du monde!

Émission & Playlist du 20 décembre 2021 // Artiste-Album-Titre Label/Distributeur

Joce Mienniel/Aram Lee – Wood & Steel – Song of Willow – Buda musique/Drugstore Malone

Joce Mienniel/Aram Lee – Wood & Steel – Wood & Steel & Drums – Buda musique/Drugstore Malone

Morceau live de Joce Mienniel – Stéréométrie

Joce Mienniel/Aram Lee – Wood & Steel – Wood & Steel – Buda musique/Drugstore Malone

Joce Mienniel/Aram Lee – Wood & Steel – Ethiopic – Buda musique/Drugstore Malone

Octantrion – II – The Dead King – Quart de lune/UVM Distribution

Renaud Garcia Fons – Le Souffle des cordes – Qi Yun – E-motivr/L’Autre Distribution

Marc Nammour & Loïc Lantoine – Fiers Tremblants – Le visage du clan – Association la Canaille

KT Gorique – Akwaba – Brienne – Playa Negra – Vlad/l’autre distribution

la dinamitaaa feat captain cumbia – cumbia mon amour – playa negra – vlad/l’autre distribution

Diana HP – Fazer é Cantar – O Vôo no silencio do azul/Gagarine – Z production/Inouïe Distribution

Myroslav – The Masterpieces of World Music – Sarba de Concert – traditionnel moldave

Dooz Kawa feat Davodka, Wift Guad – Nomad Land – Chill Morrisson – Modulor