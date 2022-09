Proxima Estacion reçoit Helena Recalde //26/09/2022

C’est la rentrée pour Proxima Estacion et ça démarre fort avec les espiègleries équatoriennes de l’album Karishina d’Helena Recalde! Enfin une création andine qui bouleverse les codes et fait voler en éclat les stéréotypes du genre en flirtant avec le Jazz de ses lignes de basses directives et sensuelles! La chanteuse bassiste et contrebassiste explore la nostalgie de l’enfance, les rythmes de la côte Pacifique et les partitions traditionnelles, le tout dans la justesse de la simplicité. Un moment de partage qui permet d’accéder intimement au coeur de l’Équateur d’aujourd’hui et d’autrefois, comme rarement. Embarquement immédiat!

Émission & Playlist du 14/03/2022 // Artiste-Album-Titre-Label/Distributeur

Helena Recalde – Karishina – FincaSud/ Les Artpie’Cultrices – InOuîe Distribution

Helena Recalde – Karishina – Bayé Oyo – FincaSud/ Les Artpie’Cultrices – InOuîe Distribution

Helena Recalde – Karishina – Karishina – FincaSud/ Les Artpie’Cultrices – InOuîe Distribution

Helena Recalde – Karishina – Malala – featuring la chorale Singa (100 chanteurs) – FincaSud/ Les Artpie’Cultrices – InOuîe Distribution

Mongo Santamaria – Afro Blue – Afro Blue – Concord Jazz Picante

Helena Recalde – Karishina – Campo Azul featuring Curi Cachimuel – FincaSud/ Les Artpie’Cultrices – InOuîe Distribution

Helena Recalde en direct live à la guitare/voix – Valentin (traditionnel péruvien)

Helena Recalde – Karishina – Quién – FincaSud/ Les Artpie’Cultrices – InOuîe Distribution

Sorties D’albums

Souad Massi – Sequana – dessine moi un pays – Backingtrack Productions – Virgin Music Las/Universal