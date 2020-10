Proxima Estacion reçoit Gabriel Bismut & Maurizio Minardi//26.10.2020

Gabriel Bismut violoniste/altiste & Maurizio Minardi accordéoniste/pianiste sont venus présenter leur 1er album commun LE CHAT BREL , et nous offrir 2 titres LIVE durant l’émission. Férus de cinéma avant-gardiste, leur opus oscille entre vive intensité et humour léger d’un climat « Chabrolien », assorti de l’expressivité d’un Jacques Brel, entre génie de Bach et puissance dramatique de Vivaldi. Des compositions pointues qui ne choisissent pas entre tristesse et joie, un vrai sens de la mélodie et du thème convoquant notre imaginaire et puisant dans les musiques populaires de France, d’Italie, dans le tango argentin, les valses latines et les rhapsodies baroques. En concert le 24 novembre 2020 au Studio de l’Ermitage et le 09 décembre 2020 dans le cadre du Real Stream Jazz Festival au Studio Ema à Paris.

PLAYLIST du 26 novembre 2020 « Artiste – Album – Titre – Label /Distributeur »

Gabriel Bismut & Maurizio Minardi – Le Chat Brel – Tulipano Nero – AMA Recording – Inouïe Distribution

Gabriel Bismut & Maurizio Minardi – Le Chat Brel – Le coq baroque – AMA Recording – Inouïe Distribution

En live : violon et accordéon, 2 titres issus de l’album : Gabriel Bismut & Maurizio Minardi – Le Chat Brel – « Persévérance » & « Marcello »

Gabriel Bismut & Maurizio Minardi – Le Chat Brel – Bipolarité – AMA Recording – Inouïe Distribution

Gabriel Bismut & Maurizio Minardi – Le Chat Brel – Fleur du hasard – AMA Recording – Inouïe Distribution

Gabriel Bismut & Maurizio Minardi – Le Chat Brel – Anastasia – AMA Recording – Inouïe Distribution

Love and Revenge – Glory & Tears – Fakir – Not Signed – Tartine Production

Norig & No Gypsy Orchestra – Norig & No Gypsy Orchestra – Camaraula – Frémeaux & Associés

AMMAR 808 – Global Control / Invisible Invasion – Marivere Gati (feat. Susha) – Glitterbeat Records

Ozferti – Solarius Gamma – Hagir Fikir – Humpty Dumpty Records – L’autre Distribution

Meridian Brothers – Cumbia Siglo XXL – Puya del Empresario – Label Bongo Joe

Kwalud et Betnwaar – Pangar – Curare – Label Infiné

Lo’Jo – Transe de Papier – Transe de Papier – Label Yotanka

San Salvador – La Grande Folie – La Grande Folie – Label MDC/Pias