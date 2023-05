PROXIMA ESTACÍON reçoit ELLINOA « The Ballad of Ophelia » REBIRTH//08/05/2023

Photo ©Alexandra do Nascimento

EN CONCERT le 20 juin au Baiser Salé à Paris!

Inclassable, onirique et minutieux, ce combo de jazz-rock au son pop-folk expérimental dirigé par la brillante ELLINOA, respire l’ambiguïté entre tristesse et extase. The Ballad of Ophelia, est une merveilleuse valse-hésitation autour du personnage d’Ophélie qui nous rappelle que là où il y a de l’ombre se trouve aussi fréquemment de la lumière. Un album intimiste enrichi d’un quartet à cordes et proposant onze ballades qui alternent sonorités électriques et acoustiques tout en véhiculant des réminiscences de Debussy, Stravinsky ou Björk pour récapituler le parcours intérieur d’Ophélie, l’amoureuse éperdue et suicidée d’Hamlet. Cette ré-appropriation libre et contemporaine du personnage de Shakespeare révèle un nouvel aspect de la personnalité solaire d’Ellinoa, ouvrant cette fois une autre voie dans l’eau, l’abandon, la glace et la nuit. Interview d’ une musicienne hors pair!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// INTERVIEW et PLAYLIST du 08/05/2023 – ARTISTE – ALBUM – TITRE – LABEL ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ELLINOA – The Ballad of Ophelia – Les Petits Cailloux du Chemin ELLINOA – The Ballad of Ophelia – Ophelia – Les Petits Cailloux du Chemin ELLINOA – The Ballad of Ophelia – The Wave – Les Petits Cailloux du Chemin` ELLINOA – The Ballad of Ophelia – I’m Bathing Les Petits Cailloux du Chemin ELLINOA – The Ballad of Ophelia – Wilting Point – Les Petits Cailloux du Chemin ELLINOA – The Ballad of Ophelia – Suddenly – Les Petits Cailloux du Chemin ELLINOA – The Ballad of Ophelia – To Madness – Les Petits Cailloux du Chemin ELLINOA – The Ballad of Ophelia – Dream – Les Petits Cailloux du Chemin EN CONCERT LE 17 AVRIL AU PAN-PIPER à PARIS!!!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Playlist du 13/02/2023 concerts & sorties d’albums Artiste – Album – Titre – Label

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Limousine – Hula Hoop – The Limousine Blues featuring Amber Bourgoyne – Ekleroshock Records

David Walters – Soul Tropical – Night in Madinina – Heavenly*Sweetness

Wifa – Louken – Louken – Karam Prod/InOuïe Distribution

Djeli Moussa Condé – Africa Mama – Jaman – Accords Croisés/Pias Distribution

Violons Barbares – Monsters and Fantastic Creatures – Olelia – L’Autre Distribution – Violons Barbares