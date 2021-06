PROXIMA ESTACION REÇOIT DOROTHÉE ANGEL PROGRAMMATRICE DES ARABOFOLIES À L’IMA // 07/06/2021

Après plus d’un an, ils sont de retour sur la scène de l’Institut du monde arabe, Dorothée Angel feuillette pour nous les pages de la nouvelle édition exceptionnelle et multidisciplinaire des Arabofolies. Créatifs, novateurs, énergiques, persévérants et … obstin.é.e.s. Obstinément présents dans ce festival musical des arts et des idées, qui se déclinent trois fois par an, au printemps, au début de l’été et à l’automne, et qui s’étendent sur tout le mois de juin autour de la Fête de la musique. L’enjeu : faire vivre les liens existants entre les diverses disciplines et la cohésion qui en découle !

Émission & Playlist du 07 juin 2021 // Artiste – Album – Titre – Label/Distributeur

Interview : Dorothée Angel programmatrice des Arabofolies

Emel – The Tunis Diaries – Liberta – Partisan Records

Kabareh Cheikhates – Derni Lal – https://www.youtube.com/watch?v=oW4xSRzXWZE

Dorsaf Hamdani – Yallah Anam Rima (Viens dormir)

Arat Kilo – Visions of Selam – Seeds – Accords Croisés

Oum – Daba – Laji – MDC Records Music Development Company Maggie Doherty

Djazia Satour – Aswat – Loun Liyam – Alwane Music

Dobet Gnahoré – Couleur – Désert – Label Cumbancha

Vaudou Game – Noussin – Zorrombi – Hot Casa Records

Francis Bebey – Dibiye – Mandama – Peewee Label

Captain Stambolov – Krasopino – Krasopino – exclusivité (album en cours)

Ray Lema & Laurent de Wilde – Wheels – Saka Salsa – Gazebo Label