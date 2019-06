Proxima Estacion présente les ARABOFOLIES de l’IMA

Le festival de musique Arabofolies se décline trois fois par an : au printemps, au début de l’été et à l’automne. Autour d’un fil thématique commun, il fait vivre les liens existants entre les diverses disciplines et la cohésion qui en découle. Chaque trimestre, pendant dix jours, les Arabofolies proposent plusieurs rendez-vous, à la cadence de 6 ou 7 concerts de musique, un Forum, un Jeudi de l’IMA, deux rencontres littéraires et une séance de cinéma. Après « Résistances » en mars dernier, cette 2e édition (7 au 16 juin se décline autour du thème de la « Transmission » : transmission entre les genres musicaux, du classique au rap, transmission entre les générations, transmission des nouvelles technologies.

playlist du 15 mai 2019:

Artiste – Album-Titre – Label

Lemma – Femmes artistes de la Saoura- Sidi Moulanaa – Buda Musique

Ensemble El Mawsili – Ensemble El Mawsili – Da’u Muqlati Tabki

Demi Portion – Petit bonhomme – on en revient au même – Demi Portion

Kacem Wapalek – Je vous salie ma rue – le temps passe – Kacem Wapalek

petitcopek – rien de plus

Demi Portion – Dragon Rash – Demi Parrain – Demi Portion

Bazar Sawan – Travesseiro – Almas – Bazar Sawan Music

Kyriakos Sfetsas – Greek Fusion Orchestra vol 2 – On a folk mode – Teranga beat

Kyriakos Sfetsas – Greek Fusion Orchestra vol 2 – Seliani – Teranga beat

Fernando del papa – eu tambem – Mundareo

Dowdelin – Carnaval Odyssey – Mwen vlé

Brain Damage – Combat Dub 4 – revisited – Royal Salute (feat Sir Jean ) -Culture Dub Sound RMX

Mayra Andrade – Manga – Pull up – Sony Music

BCUC- The Healing – Isisvunguvungu – Buda Musique

BCUC- The Healing – Afeto – Buda Musique

El Gato Negro – Ouvre la Porte – Ouvre la Porte – Que Buen Momento

Throes+The Shine – Enza – Dikolombolo

Rona Hartner & DJ Tagada – Sell fish – Home Sweet Home – ZN/Inouïe Distribution

Alejandra Ribeira – La Boca- No Me Sigas