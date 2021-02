Proxima Estacion Playlist de Février // 15.02.2021

Proxima Estacion dévoile sa première sélection de l’année 2021 – en 3 sets. ENJOY!

PLAYLIST du 15 février 2021 » Artiste – Album – Titre – Label/Distributeur «

Srdjan Ivanovic Blazin’ Quartet – Sleeping Beauty – Rue des Balkans – Cool Label/Absilone/Socadisc/MoonJune Records

KY (Maki Nakano & Yann Pittard) – Cyrcles – Cyrcle 1 – Open Music Distribution

Shin Sasakubo – Perspectivism – La Flor de la Luna (feat: Maki Nakano) – Chichibu Label

Lalala Napoli – Cavalluccio – Abracalabria – La Curieuse/ L’Autre Distribution

Emel – The Tunis Diaries – Ma lkit – Partisan Records

Ikoqwe – The Beginning, the Medium, the End and the Infinite – The End (Kamicasio) – Crammed disc

Naissam Jalal – Un autre monde – Buleria Sarkhat al ard – Les Couleurs du Son /l’Autre Distribution

Pulcinella & Maria Mazzotta – Grifone – Grifone Suite – Compagnie Pulcinella/L’autre Distribution

Atine – Persiennes D’Iran – Saghi – Accords croisés / Pias

Camelia Jordana – Facile x fragile – Jusqu’au bout des cils – Play Two

Ray Lema – On entre KO – On sort OK – Liberté – One Drop / L’Autre Distribution

Sam Mangwana – Lubamba – Félicité – MDC/PIAS

Pat Kalla et le Super Mojo – Hymne à la Vie – Président – Heavenly Sweetness

Christine Salem – Mersi – Tyinbo – Blue Fanal / L’Autre Distribution

Titi Zaro – l’Hymne des louves – Lo batan – NoMad Music

David Neerman, Ensemble Sequenza 9.3, Catherine Simonpietri, Krystle Warren, Lansiné Kouyaté – Noir lac – By the River – Klarthe