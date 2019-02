Proxima estacion invite Naïssam Jalal // 18.02.2019

Naïssam Jalal, flûtiste émérite, nous fais le plaisir de revenir à Proxima Estacion, dix ans après ses premières aventures discographiques avec son duo Noun Ya. Elle nous présente son nouveau disque « Quest of the Invisible », à la croisée des musiques mystiques extra occidentales et traditionnelles et du jazz modal. Un double album où le souffle et le silence sont intimement liés, où l’on navigue entre ivresse, songe et prière.

Elle sera en concert le 28 mars au Café de la danse en trio aux côtés du contrebassiste Claude Tchamitchian et du pianiste Léonardo Montana qui l’accompagnent sur l’album.

Playlist du 18 février 2019 : titre – artiste – album – label

Songe – Naïssam Jalal – Qu’est Of The Invisible – Les couleurs du son

Ma Dalesh Had Fil Beit – Osloob & Naïssam Jalal – Al Akhareen – Les couleurs du son

Ivresse – Naïssam Jalal – Qu’est Of The Invisible – Les couleurs du son

Fight Back – Osloob & Naïssam Jalal – Al Akhareen – Les couleurs du son

Prière – Naïssam Jalal – Qu’est Of The Invisible – Les couleurs du son

Cotonete – Barbaros – Super vilains – Hevently sweetness

Manga – Mayra Andrade – Manga – Sony

Afeto – Mayra Andrade – Manga – Sony

Aleke – Les Bushinenge, neg mawon de Guyane – Buda

O linndé – Transkabar – Maligasé – Discobold

Cowboy – Zakouska – La Criée – L’assoc pikante

Batwaness Bick – Rayess Beck – Love and revenge -La Mirza

All about – Blundetto – Cousin Zaka – Hevently sweetness

Paradis Perdu – Interzone 4 (Serge Teyssot-Gay & Khaled AlJaramani) – Kan Ya Ma Kan – Intervalle Triton

Muca Miami – Guts – Philantropiques – Hevently sweetness