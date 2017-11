Proxima Estacion : 16e Festival Jazz and Klezmer // 30.10.17

Chaque année depuis 2001 le Centre d’Art et de Culture de l’Espace Rachi crée l’événement avec un rendez-vous unique en France : le festival Jazz’N’Klezmer. Célébrant la musique klezmer des juifs d’Europe de l’est sous toutes ses formes les plus contemporaines, ce festival est le lieu de découvertes, de voyages et de mixité culturelle. Véritable vitrine des musiques klezmer et du jazz, c’est dans une approche encore plus éclectique et innovante que la 16ème édition du festival débutera le 15 Novembre 2017. Alain Knafo, directeur du Centre d’Art et de Culture et Julienne Salouo, responsable des relations presses sont venus nous mettre l’eau à la bouche…

Playlist du 30 octobre 2017 : artiste – titre – album – label

The lost Ballroom – Delicate

Macha Gharibian – Saskatchewan – Trans Extended – Jazz Village

Marjolaine Karlin – Jewish Cemetery – Ici là bas

Animal K – Di zun

SoCalled – People watching – people watching – Dare to care records

Noga Erez – Dance while you shoot -Dance while you shoot -City Slang Records

Garth Knox and the Saltarello trio – Kmiel – Leonard : the book of angel – Tzadik

Maurice Alcindor – Securité sociale – Disque La raye : 60’s French West Indies – boo Boo Galoo – Born Bad record

The Bongo Hop – Satingarona – El terron – Under Dog

ËDA – Manicomio – ËDA

Lojo – Tu neiges – Fonetiq Flowers – World village / Pias





Les fils canouche – Croma quedam – La Fasciculation – Vlad music

Simon Goubert, Ablaye Cissoko & African Jazz Roots – Sur le pont faidherbe – Au Loin – Ma case prod

Philippe Aerts & Raphaëlle Brochet – Crystal Silence – Kamalamba – Igllomondo / Socadisc

René Aubry – Death valley – Chaos – Music box

Ethio stars Tukul band feat Mulatu Astatke – Kermosew -Addis 1988 – Piranha

Sahra Halgan Trio – Guntana – Faransiskiyo Somaliland – Buda records

Bitori – Bitori legend of funana – Bitori nha bibinha – Analog Africa