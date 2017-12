Proxima de Noël : rencontre avec Kayhan Kalhor // 25.12.17

Proxima Estacion vous propose de revivre un de nos grands moments vécus lors du festival Babel Med 2012 avec la rencontre de Kayhan Kalhor.

Ce musicien iranien d’origine kurde, est un virtuose reconnu du kamanché (vièle à pique d’origine persane).

Kayhan est certainement un des artistes les plus créatifs et les plus innovants de la scène musicale iranienne actuelle. Il a collaboré avec les plus grands chanteurs et musiciens iraniens. Sur la scène internationale, il participe au Projet Route de la Soie de Yo-Yo Ma, et enregistre entre autres avec le Kronos Quartet. Les plus belles salles et les plus grands festivals ont accueilli Kayhan en soliste, avec l’un ou l’autre de ses ensembles. Cette réputation internationale a déjà valu à ses albums 4 nominations aux Grammy Awards. Plus récemment, pour une création du regretté festival D’Ile de France, il a initié une rencontre entre la kora mandingue et le kamanché persan avec le grand maître malien Toumani Diabaté pour un dialogue magistral entre deux virtuoses au sommet de leur art.