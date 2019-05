Dans le Lower-East-Side de New-York, quelque chose frémit, quelque chose explose.

C’est du punk mais pas tout à fait.

C’est de l’expérimental mais pas tout à fait.

En tout cas, c’est très bruyant.

PLAYLIST

James Chance & The Contortions : Control Yourself

Teenage Jesus & The Jerks : Burning Rubber

Mars : Helen Fordsdale

DNA : Egomaniac Kiss

Delta 5 : Mind Your Own Business