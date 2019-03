Le punk n’est pas que radical.

Le punk n’est pas que politisé.

Le punk se rit de lui même et des autres.

Le punk est avant tout une grosse farce.

PLAYLIST

The Dickies : Banana Splits

Toy Dolls : Dig That Groove

Notsensibles : I’am in love with Margaret Thatcher

Gogol 1er : J’encule

The Vandals : Anarchy Burger

MXPX : Barbie Girl