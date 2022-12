Premières pages #6 : Lou ! Sonata // 02.12.22

Voici en podcast le sixième épisode de Premières pages, une chronique littéraire pour lecteur.trice.s décompléxé.e.s, un vendredi sur deux sur Radio Campus Paris.

Dans ce sixième épisode nous mettrons à l’honneur le roman graphique avec Lou ! Sonata de Julien Neel. Quand l’héroïne d’une bd devenue iconique fait sa rentrée à la fac c’est une page qui se tourne pour toute une génération de lectrices.

Pour aller plus loin :

Playlist Lou ! Sonata des Krystal Zealot

Adaptation cinéma : Lou ! Journal Infime (2014)

Musique : I can Walk in your Mind. The Servant. (2004)