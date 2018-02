Et pourtant Elles Tournent // Terre, La Méconnu

La terre c’est un peu le parent pauvre de l’astronomie, la preuve c’est la seule qui porte pas le nom d’un dieu. Sa cartographie est moins complète que celle de la lune et ça fait 30 ans qu’on cherche de la vie partout dans le système solaire alors qu’on en découvre tous les jours sur le plancher des vaches. Alors c’est sur que les Phylo-Silicates sont toujours plus excitants quand ils viennent de la mer du voisin Mars mais quand même. Du coup ce mois ci on vous propose de (re)découvrir la planète la plus animée du système solaire. Dépêchez vous, il ne vous reste que 500 millions d’années pour écouter le podcast.