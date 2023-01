Poptimist : 02 – All Strings Attached // 30.10.22

Poptimisme, n. m. : percevoir la pop-music comme une forme artistique au même titre que les musiques communément acceptées comme authentiques.

Sous le titre Poptimist, Fichon consacre une heure d’émission-mix aux multiples formes que peut prendre l’esprit pop. Un dimanche sur quatre à 21h, nichez-vous dans un recoin des musiques populaires du XXIe siècle. À chaque épisode, une ambiance différente. Pour la première saison, il s’agit d’oscillations entre une esthétique musicale et un univers instrumental.

Rien de plus poptimiste que les cordes qui s’ajoutent aux compositions de groupes de rock, soul, folk etc. Plutôt que de guitares, il est question ici des instruments à cordes de l’orchestre classique : violons, altos, violoncelles, contrebasses. La touche sucrée-sirupeuse du swing orchestral dans les chansons Broadway a trouvé son chemin dans les œuvres de Marvin Gay ; les Beatles révolutionnent le format pop « quartet guitare-bass-batterie » en le remplaçant par le quatuor de cordes ; le tube britpop « Bitter Sweet Symphony » des Verve reprend la mélodie de l’orchestre qui accompagnait les Rolling Stones sur « The Last Time »… Après la corde vocale, c’est celle du violon qui est le bout de ficelle qui relie les multiples histoires de la musique populaire depuis ses débuts.

Dans ce deuxième (et déjà meilleur) épisode de Poptimist, on retrouve l’hyperfunk de Hiatus Kaiyote, la pop oblique de Dutch Uncles, la folk automnale de Nico, et surtout une masse de schmaltz pour engraisser vos oreilles.

(La couleur du visuel est Brun violon #674403.)

Tracklist :

Hiatus Kaiyote – Flight of the Tiger Lily (Mood Valiant, 2021, Brainfeeder)

Kadhja Bonet – The Visitor (The Visitor, 2016, Fat Possum)

Dutch Uncles – Godboy (Out of Touch In the Wild, 2013, Memphis)

Joel Culpepper – Poetic Justice (Sgt Culpepper, 2021, Pepper Records)

Keshavara – Satori (Kabinett der Phantasie, 2021, Papercup)

Rhye – The Fall (Woman, 2013, Polydor)

Boddy – Don’t Complain (Unconditional Love and Support, 2021, self-released)

Kyu Sakamoto – 上を向いて歩こう (Ue o Muite Arukō) (single, 1961, Toshiba-EMI)

Air – Ce matin-là (Moon Safari, 1998, Source/Parlophone)

Hiatus Kaiyote – Get Sun (feat. Arthur Verocai) (Mood Valiant, 2021, Brainfeeder)

Flavien Berger – Contre-Temps (Contre-Temps, 2018, Pan European Recording)

Nico – The Fairest of Seasons (Chelsea Girl, 1967, UMG/Polydor)

Une émission produite par Fichon.