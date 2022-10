Poptimist : 01 – Wholesome Soul // 02.10.22

Poptimisme, n. m. : percevoir la pop-music comme une forme artistique au même titre que les musiques communément acceptées comme authentiques.

Sous le titre Poptimist, Fichon consacre une heure d’émission-mix aux multiples formes que peut prendre l’esprit pop. Un dimanche sur quatre à 21h, nichez-vous dans un recoin des musiques populaires du XXIe siècle. À chaque épisode, une ambiance différente. Pour la première saison, il s’agit d’oscillations entre une esthétique musicale et un univers instrumental.

Ce qui est « wholesome » est sain : les ondes sonores douces, un état d’esprit de bienveillance et de générosité, de la bonne nourriture, l’amour pour autrui. La soul, « musique de l’âme » née du gospel proprement spirituel, se veut par essence saine. Dans ce premier épisode de Poptimist, on retrouve l’âme du soul chez Raveena, des artistes de R&B tel·le·s Solange et Frank Ocean, mais aussi dans le hip-hop de Tyler, the Creator et Anderson .Paak et la pop blanche-colombe de Nicolas Godin et Buzzy Lee. Laissez-vous masser le cerveau.

(La couleur du visuel, Jaune de Naples #f9d35c, a été choisie en partant de la couleur General Paint Wholesome #fce9ae.)

Tracklist :

Raveena – Hypnosis

Frank Ocean – Pink + White

Solange – Stay Flo

Connan Mockasin – I’m the Man, That Will Find You

Nicolas Godin – Back to Your Heart (feat. Kate NV)

Tyler, the Creator – See You Again (feat. Kali Uchis)

Buzzy Lee – Circles

Anderson .Paak – Heart Don’t Stand the Chance

Blood Orange – Runnin’ (feat. Georgia Anne Muldrow)

The Internet – Hold On

Raveena – Bloom

Isaac Hayes – (They Long to Be) Close to You

Moses Sumney – Plastic

Une émission produite par Fichon.