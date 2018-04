Madonna, Beyoncé, Britney ou Lady Gaga : les reines de la pop font de la résistance, remplissent les salles de concerts et continuent à engranger des millions. Pourtant, elles ont totalement disparu de la circulation, à la radio et dans les charts. Les popstars font-elles dorénavant partie d’un glorieux passé, et serait-il temps pour les queens de prendre une retraite bien méritée ?