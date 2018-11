PODCAST: Rencontre avec Johnny Mafia

« Les Princes de l’Amour de Johnny Mafia est assurément le disque de rock de cette fin d’année en France, tant grâce à la maîtrise du genre dont font preuve ces quatre gamins de Bourgogne que par l’énergie joyeusement sauvage qui s’en dégage. Ça, c’est pour envoyer d’entrée toutes les belles formules clichées. La vérité est surtout que ce deuxième album est une vraie production de musique punk à l’ancienne aboutie comme on n’en voit finalement plus tellement exploser dans notre beau pays, en collaboration avec l’un des producteurs les plus influents de Détroit (Jim Diamond). Si cette musique nous a touché à Radio Campus Paris, c’est parce qu’elle vient du coeur. Pas de posture chez les mecs de Johnny Mafia qui se contentent finalement de faire la musique qu’ils ont toujours écouté, parce que c’est la musique qu’ils aiment. Et ça tombe bien, on l’aime aussi cette musique. Et ils la jouent bien. On les a donc invité un samedi de manifestation nationale dans notre plus petit studio pour parler punk, télé-réalité et chant en anglais. Johnny Mafia se produit ce vendredi 30 novembre à la Maroquinerie, tâchez de ne pas les louper !

Crédits © ExaequoProduction

Journaliste: Erwan Duchateau