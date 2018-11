Podcast : Max Basement Beatzz // 26.10.2018

On a rencontré Max de BASEMENT BEATZZ lors des ROCKOMOTIVES 2018, et ce dans sa loge juste avant son concert pour AARON COHEN

Beatmaker, producteur, réalisateur on a parlé de son parcours depuis son lancement en 2011 avec Nekfeu et Alpha Wann jusqu’à sa collaboration avec CHARLES HARVEY. Passionnant, humble et généreux il soutient la démarche indépendante, à tout les niveaux, campus style.

Basement Beatzz : https://www.facebook.com/basementbeatzz/

Charles Harvey : https://www.youtube.com/watch?v=y-kZAc04fII

Aaron Cohen : https://www.youtube.com/watch?v=O_5KYZSw07w