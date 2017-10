En Pleines Formes : entre cinéma expérimental et documentaire

La question se pose de plus en plus souvent des liens, des frontières et des échanges entre les médiums, entre les genres et les formats que sont le documentaire ou la fiction, le film expérimental ou cinématographique, le monde de l’art et le monde du cinéma. Ces questions trouvent des échos très récents, dans la parution de l’ouvrage Un art documentaire, enjeux esthétiques, politiques et éthiques ou dans le festival Jean Rouch qui débute en novembre, sans oublier les régulières rencontres et projection organisées par le collectif Point Ligne Plan.

Nous recevons les artistes et cinéastes Pierre Pauze et Guillaume Gehannin pour aborder ces questions, chacun ayant exploré dans leur pratique différents médiums, différents dispositifs de production et de projection d’un film.

Alors quels sont les liens, et quelles sont les frontières, entre le cinéma documentaire et le cinéma documentaire ? Quelles sont les parentés, les points de friction entre monde de l’art et monde du cinéma ? Jusqu’à point le récit et la narration dans l’art ont-ils besoin de dispositifs spécifiques pour être mis au jour?

Au programme également:

Un retour sur l’exposition de Barthélémy Toguo à la galerie Lelong

Un point sur la collaboration de Smith et Mathieu Barbin pour leur projet transmédia « Traum », au théâtre de la cité internationale

Un entretien avec David Posth-Kohler dans son atelier à Doc.

On se retrouve dans un mois!

Animation : Flore Di Sciullo

Interview: Andy Rankin, Flore Di Sciullo

Chroniques : Marine Vazzoler: Henri Guette

Réalisation : Eliott Janon