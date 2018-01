En Pleines Formes 21.01.2018 : Jeune Peinture

Nous vous proposons aujourd’hui une émission consacrée à la question suivante : qu’est-ce donc que la jeune peinture aujourd’hui ? être un jeune peintre en France en 2018, quels peuvent être les défis de cette pratique, les enjeux de ce médium encore bien souvent dénigré et malmené. Tout au long du 20e siècle, une fois passé la découverte de l’abstraction, bien des maux seront reprochés à la peinture : attachement bourgeois, figuration excessive, style « pompier », archaïsme, académisme, manque d’originalité, dimension décorative, etc. etc. Et pourtant, près d’un siècle plus tard, la peinture est toujours là, bien présente, et partout. Des peintres comme Cy Twombly ou Bernard Frieze font se presser les visiteurs dans les expositions, les toiles de Peter Doig ou Rudolf Stingel se vendent à plusieurs millions de dollars, et, bien sûr, aujourd’hui comme hier, la peinture s’enseigne, se transmet, se découvre ici et là, d’écoles d’art en ateliers amateurs.

Alors quand on est jeune peintre aujourd’hui, comment se situer vis-à-vis de cette position ? Quels sont les enjeux contemporains liés à cette pratique ? Nous sommes ensemble jusqu’à 21h pour en discuter. Pour aborder toutes ces questions, nous accueillons aujourd’hui sur notre plateau trois jeunes artistes peintres, Giorgio Silvestrini, Eva Nielsen et Jean-Baptiste Boyer.

En contrepoint, retrouvez en fin d’émission Andy Rankin, qui nous parle de l’exposition au FDP dont il est le curateur : « What about 2222 ». Imaginations futuristes, dystopies, expériences de laboratoire… Rendez-vous jusqu’au 8 février au 73 rue Philippe de Girard dans le 18e arrondissement de Paris.

Animation et interview : Flore Di Sciullo

Interviews: Henri Guette

Réalisation: Eliott Janon