En Pleines Formes 03/12/2017 : La Horde, Women House et Flavie LT

Pour conclure l’année 2017 en beauté, En Pleines Formes propose une émission tout en giboulées.

Marine Brutti et Jonathan Debrouwer du collectif La Horde sont venus nous parler de leur résidence à la MAC (Maison des arts de Créteil) qui aboutira en février par trois événements: , la pièce chorégraphique « To Da Bone », le film « Novaciéries », et la performance participative « 150 Battements par minute ». Ils évoquent avec nous leur réflexion sur l’impact d’internet et des danses populaires sur la création contemporaine, de la nécessité de multiplier les dispositifs et du quotidien de leur collectif.

En deuxième partie d’émission, Marie-Lou Thiébault nous accompagne dans l’exposition Women House (commissariat Camille Morineau), qui se tient à la Monnaie de Paris jusqu’en janvier 2018.

L’émission se termine par l’entretien in situ menée par Carmen avec la plasticienne Flavie L.T, présidente pour l’année 2017 de l’association « le Houloc » et porteuse du projet d’ateliers partagés du même nom. Rassemblant 17 artistes émergents aux pratiques diverses, ce projet souhaite mettre en commun les compétences et les points de vues, pour tirer le meilleur parti de leur complémentarité. La pratique de Flavie L.T se base principalement sur une analyse du réel. A partir de la photographie, instrument de capture du monde, l’artiste opère une déconstruction du réel, pour mieux le reconstruire. Des formes souvent simples viennent alors s’hybrider, s’incarner dans la matière par le biais de la sculpture. Les objets qui en résultent portent l’imaginaire et viennent ouvrir l’esprit à l’ensemble des possibles qui existent dans le réel.

Tout ça sans oublier la chronique « arts vivants » de Henri, qui ce mois-ci nous parle des dernières créations de Miet Warlop.

Animation : Flore Di Sciullo

Interviews: Henri Guette, Marine Vazzoler, Flore Di Sciullo

Chroniques: Carmen Blin, Henri Guette

Réalisation: Eliott Janon