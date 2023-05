Planisphère : 70 – OMER // 25.05.23

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi sur quatre de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Cette saison, l’émission est co-diffusée sur Campus FM à Toulouse, le dernier mardi du mois à 21h.

Tristan Hamelin-Foulon et Jason Bancilhon sont camarades. Depuis leur rencontre à l’occasion d’un atelier expérimental dont le but était de créer, à treize musiciens, un spectacle autour de David Bowie pour une restitution trois mois plus tard au Divan du Monde, ils n’ont depuis de cesse de collaborer sous le nom OMER.

Mêlant improvisation pure, routage de sons déroutants, détournement de classiques de l’histoire de la musique et cadres de créations contraignants, OMER expérimente et déjoue les traditions musicales. Sur Polyphon, leur premier album aux tonalités douces-amères sorti en avril sur notre label, le piano et les synthés modulaires sont à l’honneur. On y retrouve des influences tel que Steve Reich, Erik Satie ou encore Dominique Lawalrée. Aux micros de Planisphère, le duo témoigne de ses idoles et son amour pour les oiseaux.

Animation : Matthieu Turcq Réalisation : Luc Bydon Avec : Tristan Hamelin-Foulon & Jason Bancilhon (OMER)

Tracklist :

OMER – Pièce pour automate (Polyphon, 2023, Planisphère)

Erik Satie – Gnossienne n° 1 (1897)

Charles Gounod – Ave Maria (1859)

Terry Riley – In C (Version for Chamber Ensemble) (int. Ars Nova Copenhagen, Percurama Percussion Ensemble, Paul Hillier) (In C, 2006, Ars Nova)

Steve Reich – Pulses (int. Erik Hall) (Music for 18 Musicians, 2020, Western Vinyl)

OMER – Balais pour deux hommes en ménage (Polyphon, 2023, Planisphère)

Olivier Messiaen – L’alouette Lulu (Catalogue d’oiseaux, 1959)

Einojuhani Rautavaara – Concerto for Birds and Orchestra “Cantus Arcticus”, Op. 61

S. Key – Early Summer Birds (Rain Forest Bird Sounds, 2021, Firefly Entertainment)

Pierre Schaeffer – L’oiseau Rai

OMER – Huit heure douze (Polyphon, 2023, Planisphère)

Einstürzende Neubauten – Silence Is Sexy (Silence Is Sexy, 2000, Rough Trade/Potomak)

OMER – Noise Is So Sexy (Polyphon, 2023, Planisphère)

SQÜRL – Streets of Detroit (Only Lovers Left Alive, 2014, ATP Recordings)

Darkside – Sitra (Psychic, 2013, Matador/Other People)

Rival Consoles – Be Kind (Persona, 2018, Erased Tapes)

Romain de Ferron – Ravi (Ravi, 2022, KRAAK)

Mathieu Pelletier-Gagnon & Flore Laurentienne – Navigation IV (Volume II, 2022, RVNG Intl.)

Charlotte Leclerc – Seule Cléopâtre (Bingo, 2020, DELODIO)

Floating Points, Pharoah Sanders & the London Symphony Orchestra – Movement 6 (Promises, 2021, Luaka Bop)

La playlist de l’émission :

arrive bientôt !

Prochain et dernier épisode de Planisphère le 22 juin, toujours à 22h sur le 93.9 FM.

Côté label, l’album Polyphon d’Omer est sorti ! Chopez-le par ici.

Pour toutes les informations sur nos autres activités, suivez-nous sur Facebook, Instagram, Mixcloud ou Bandcamp.