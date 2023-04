Planisphère : 69 – Marion Cousin & Borja Flames // 27.04.23

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi sur quatre de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Cette saison, l’émission est co-diffusée sur Campus FM à Toulouse, le dernier mardi du mois à 21h.

« Autant la femelle que le mâle, autant le blanc que le noir. Toi autant que moi, nous sommes à la merci de nos pensées. Connexions neuronales, système nerveux, pression sanguine, signaux électriques, nous ne sommes que de la chimie. Gracias a Dios. »

Quelles connexions neuronales sont à l’œuvre dans les cerveaux de Marion Cousin et Borja Flames, les invité·e·s de Planisphère de ce mois-ci ? Après l’émission précédente avec Julien Courquin de Murailles Music, les deux artistes défendus par le label nous parlent de bugs de la pensée, de l’Espagne et de la Bourgogne et nous font entrevoir les signaux électriques qui circulent entre leurs deux esprits. On parlera aussi de chants de travil, du collectif Le Saule et du compositeur Moondog, en écoutant les nombreux projets musicaux du duo.

Production : Louis Pierre-Lacouture

Tracklist :

June et Jim – Chants et craquements (Noche Primera, 2013, Le Saule)

June et Jim – Valente (Noche Primera, 2013, Le Saule)

Catalina Matorral – No Place (Catalina Matorral, 2021, Via Parigi/Le Saule)

Catalina Matorral – Autel (Catalina Matorral, 2021, Via Parigi/Le Saule)

Catalina Matorral – Aqua la mordance (Catalina Matorral, 2021, Via Parigi/Le Saule)

Borja Flames – Big Bang (Nuevo Medievo, 2022, Murailles Music/Les Disques du Festival Permanent)

Borja Flames – Quién es quién (Rojo Vivo, 2018, Les Disques du Festival Permanent)

Marion Cousin & Gaspar Claus – Porquerola (Jo estava que m’abrasava, 2016, Le Saule)

Marion Cousin & Kaumwald – La Loba Parda (Tu rabo par’abanico, 2020, Les Disques du Festival Permanent/Le Saule)

Marion Cousin & Kaumwald – Delgadina (Tu rabo par’abanico, 2020, Les Disques du Festival Permanent/Le Saule)

Borja Flames – Nuevo Medievo (Nuevo Medievo, 2022, Murailles Music/Les Disques du Festival Permanent)

Borja Flames – Vuelta otra vez (Nacer Blanco, 2016, Le Saule)

Moondog – I’m In the World (avec Bertrand Belin) (extrait du spectacle Moondog looking for ‘H’art Songs’, 2022, unreleased)

La playlist de l’émission :

arrive bientôt !

Prochain épisode de Planisphère le 25 mai, toujours à 22h sur le 93.9 FM.

Côté label, l’album Polyphon d’Omer est sorti ! Chopez-le par ici.

Pour toutes les informations sur nos autres activités, suivez-nous sur Facebook, Instagram, Mixcloud ou Bandcamp.