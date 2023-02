Planisphère : 67 – 2022 écouté par Fichon // 02.02.23

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi sur quatre de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Cette saison, l’émission est co-diffusée sur Campus FM à Toulouse, le dernier mardi du mois à 21h.

C’est après une longue période d’hésitation et avec grand regret que j’annonce l’arrêt de cette émission. Arrêt au moins temporaire, peut-être définitif. Il y aura un dernier épisode consacré au label Murailles Music dans quelques semaines, et jusqu’à la fin de la saison vous pourrez réécouter d’anciens épisodes de Planisphère sur notre créneau habituel. Après ça, c’est incertain. Jusqu’à la semaine dernière, était prévu pour ce soir un maxi récap de 2022, que je vous propose ce soir en version réduite : sans paroles, une simple playlist qu’il me tenait à cœur de vous faire découvrir.

Une mention spéciale pour les spectacles Jour futur de Thierry Mercouin avec la musique de Pauline Boyer, et Depois do silêncio de Christiane Jatahy, metteuse en scène brésilienne et artiste associée au 104. Deux spectacles hors pair qui comptent parmi les meilleurs que j’ai vus de mon vivant, et que nous ne pourrons pas aborder dans toute leur splendeur pendant cette émission-devenue-mix.

Production : Philipp Fischer

Tracklist :

Les Louanges – Qu’est-ce que tu m’fais (Crash, Bonsound)

Eiko Ishibashi – Ask Me How I Sleep at Night (For McCoy, Black Truffle)

Selen Peacock – Litote (Horizon Fondu, Productions Elastiques)

Jenny Hval – Year of Sky (Classical Objects, 4AD)

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul – Hey (Topical Dancer, DEEWEE)

Anadol – Felicita Lale (Felicita, Pingipung)

Jameszoo – Philip (Blind, Brainfeeder)

Sirom – I Unveil a Peppercorn to See It Vanish (The Liquified Throne of Simplicity, tak:til)

The Smile – Pana-vision (A Light for Attracting Attention, Self Help Tapes/XL)

Marina Herlop – miu (Pripyat, PAN)

Shabaka – Ital Is Vital (Afrikan Culture, Impulse/Verve)

Anteloper – Inia (Pink Dolphins, International Anthem)

Didem Coskunseven – The Stuff of Dreams (L’étoffe des rêves) (extraits)

Deliluh – Body and Soul (Fault Lines, Tin Angel Records)

Thea Soti – Galactic Dissynchrony (ØVER+, Planisphère)

Moor Mother – THOMAS STANLEY JAZZCODES OUTRO (Jazz Codes, self-released/Anti)

Carlos Niño & Friends – for the Shapalaceer (Extra Presence, International Anthem)

Tegh & Adel Poursamadi – Ijâd ایجاد (Ima ایم, Injazero Records)

DOMi & JD Beck – SMiLE (NOT TiGHT, APESHIT)

Oren Ambarchi – III (Shebang, Drag City Inc.)

Coby Sey – Night Ride (Conduit, AD 93)

Super Parquet – Sumatra (Couteau / Haute Forme, Airfono)

Ausgang 256 – Waves (Essai 256, Planisphère)

Daniel Bachman – 540 Supercell (Almanac Behind, Three Lobed Recordings)

Duval Timothy – Wood (feat. Yu Su) (Meeting With a Judas Tree, Carrying Colour)

Sarathy Korwar – To Remember (KALAK, The Leaf Label)

Xhosa Cole – IG Live 20-04-2021 (Ibeji, Stoney Lane Records & Xhosa Cole)

Little Simz – Silhouette (No Thank You, Forever Living Originals/AWAL)

La playlist de l'émission :



Prochain (et dernier) épisode de Planisphère le 2 mars à 22h sur le 93.9 FM.

Côté label, l’EP The Point of Zero d’Aelred Nils est sorti aujourd’hui sur Bandcamp.

