Planisphère : 66 – Ambient Jazz // 08.12.22

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi sur quatre de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Cette saison, l’émission est co-diffusée sur Campus FM à Toulouse, le dernier mardi du mois à 21h.

Quand arrive le froid de l’hiver, je trouve refuge dans la chaleur de certaines musiques. Aux vents qui courent les rues de Paris, je préfère le timbre réconfortant des instruments à vent. J’échange volontiers le gris du ciel par la palette de couleurs infinie des synthétiseurs. Quand il pleut des cordes, j’écoute des cordes.

Peu de genres sont aussi chaleureux et réconfortants que celui que nous allons explorer ce soir, à savoir l’ambient jazz. Née du terreau commun entre le jazz libre de la fin des années 60 et les textures minimalistes de l’ambient de la même époque, cette musique enveloppe celui ou celle qui l’écoute dans une pièce sonore aux murs feutrés, chauffée toujours à exactement la bonne température. Selon les morceaux, l’un ou l’autre de ces termes peut être considéré comme dominant ou épithète. La frange électronique et contemporaine penche plus souvent du côté de l’ambient aux instruments et harmonies jazz, tandis que les classiques et néo-classiques jouent un jazz volontairement réduit à la texture et pensé pour l’immersion.

Même si cette émission se veut intemporelle, il n’est pas rare qu’un épisode de Planisphère coïncide avec une actualité ou repère un courant qui semble devenir majeur, au moins le temps de quelques années. Celui-ci ne fait pas exception, un grand nombre des artistes dont il sera question ce soir est nommé par Philip Sherburne dans un article pour Pitchfork paru il y a exactement un an. Trois quarts des morceaux de notre sélection ont moins de dix ans, plus de la moitié date de cette décennie. L’ambient jazz est d’actualité, alors prenez place dans notre salon feutré, fermez les yeux et ouvrez les oreilles.

Écriture, animation & réalisation : Philipp Fischer

Tracklist :

Miles Davis – In a Silent Way (In a Silent Way, 1969, Columbia)

Eiko Ishibashi – I can feel guilty about anything – Part 1 (For McCoy, 2022, Black Truffle)

Arve Henrikssen – Poverty and Its Opposite (Cartography, 2008, ECM Records)

Jon Hassell – Northline (Live) (Last Night the Moon Came Dropping Its Clothes In the Street, 2009, ECM/Deutsche Grammophon)

Sun Ra – The Nile, Pt. 1 (When Sun Comes Out, 1963, Saturn)

Alice Coltrane – Morning Worship (Eternity, 1976, Warner)

Photay with Carlos Niño – Mosaic (An Offering, 2022, International Anthem)

Shabaka – Black meditation (Afrikan Culture, 2022, Impulse!)

Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra – Movement 1 (Promises, 2021, Luaka Bop)

Joseph Shabason – Gymnopédie No. 1 (feat. Drew Jurecka) (single, 2020, Western Vinyl)

Damian Dalla Torre – Where to Go (Happy Floating, 2022, Squama)

Arp – Reading a Wave (Zebra, 2018, Kemado Records/Mexican Summer)

Eli Keszler – The Accident (Icons+, 2021, LuckyMe)

Oren Ambarchi, Johan Berthling & Andreas Werliin – II (Ghosted, 2022, Drag City)

Elori Saxl – Wave I (The Blue of Distance, 2021, Western Vinyl)

Jeff Parker – Flour of Fur (Forfolks, 2021, International Anthem)

Sam Gendel – Eternal Loop (Fresh Bread, 2021, Leaving Records)

DLGHT – Ajiham 81 (Dans l’eau, 2021, Planisphère)

Boof – Intro to Its Sunny S Outside (The Hydrangeas Whisper, 2015, BubbleTease Communications)

Hieroglyphic Being, Sarathy Korwar & Shabaka – Dimensions of Frequency & Vibrations (A.R.E. Project, 2017, Technicolour)

Nala Sinephro – Space 8 (Space 1.8, 2021, Warp)

Pour aller plus loin :

« Ambient Jazz’s Quiet, Forceful Return » (en anglais), Philip Sherburne, Pitchfork, décembre 2021.

Planisphère : 56 – RadioMentale & Ambient Music // 28 octobre 2021

Planisphère : 42 – Jazz // 21 janvier 2021

Planisphère : 15 – Musiques ambiantes // 10 janvier 2019

La playlist de l’émission :



La playlist des morceaux passés à la trappe :



Prochain épisode de Planisphère le 5 janvier à 22h sur le 93.9 FM, on refera 2022 en son.

Côté label, le premier album du groupe Ausgang 256, Essai 256, est toujours disponible sur Bandcamp.

Pour toutes les informations sur nos autres activités, suivez-nous sur Facebook, Instagram, Mixcloud ou Bandcamp.