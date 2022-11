Planisphère : 65 – MAXIMALISMES // 10.11.22

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi sur quatre de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

« Le monde que nous habitons est devenu un cerveau global. Tout arrive en même temps, et nos âmes sont commodément électroniques et omniattentives. »

En 1967, le compositeur John Cage annonçait ainsi de très loin l’émergence d’une musique future dans laquelle l’entièreté des sons se déroulerait au même moment. Prenant appui sur la thèse du théoricien de l’information Marshall McLuhan selon laquelle les technologies électroniques permettraient aux humains de dépasser la compréhension séquentielle du monde, le père des musiques expérimentales envisageait une musique excessivement pleine, représentant le chaos du monde et permettant ainsi aux auditeurices de ressentir à travers la musique la vie elle-même dans toute sa complexité.

A peu près 45 ans plus tard, une dizaine d’artistes du Royaume-Uni réussit à créer et populariser cette musique excessive, qu’une frange du journalisme musical adoube assez vite du nom aussi générique qu’approprié de « maximalisme ». Ces artistes, et celles et ceux qui se sont jetés dans leur sillage ces 10 dernières années, sont souvent des mélomanes omnivores qui jouent avec brio avec les codes des musiques populaires et les attentes des auditeurices. Les uns les considèrent comme visionnaires, les autres n’y voient que du cirque. Or, iels ne se situent pas d’un ou de l’autre côté de la barrière entre art et kitsch, iels ont bien le cul posé sur les deux chaises en même temps. Ce soir, nous visiterons les quatre coins du globe bariolé et ultra HD du MAXIMALISME !!!

Écriture, animation & réalisation : Philipp Fischer

Tracklist :

Cornelius – Magoo Opening (Fantasma, 1998, Warner Music Japan)

Daft Punk – One More Time / Aerodynamic (Alive 2007, 2007, Warner)

Justice – Planisphère Pt. IV (Planisphère, 2011, Dior Homme)

Rustie – Cry Flames (Glass Swords, 2011, Warp)

Money Lang – BML ($22, 2022, Never Sleep)

SBTRKT – Highs and Lows (Transitions, 2014, Young Turks)

Hudson Mohawke – Chimes (Chimes, 2014, Warp)

Anna Meredith – Nautilus (Varmints, 2016, Moshi Moshi)

James Ferraro – Green Hill Cross (Four Pieces for Mirai (Overture), 2018, self-released)

Lorenzo Senni – One Life, One Chance (Persona, 2016, Warp)

Les Sins – Call (Michael, 2014, Company Records)

Jam City – Her (Classical Curves, 2012, Night Slugs)

Danny L Harle – Piano Song (feat. MC Boing) (Harlecore, 2021, Mad Decent)

A. G. Cook – Xxoplex (Apple, 2020, PC Music)

easyFun – Fanta (Deep Trouble, 2015, PC Music)

SOPHIE – Hard (Product, 2015, Numbers)

Charli XCX – Paradise (feat. Hannah Diamond) (Vroom Vroom, 2016, Vroom Vroom Recordings)

100 gecs – xXXi_wud__nvrstøp_ÜXXx (1000 gecs, 2019, Dog Show)

bo en – Miss You (Pale Machine, 2013, Maltine)

Doldrums – She Is the Wave (feat. Guy Dallas) (Lesser Evil, 2013, Arbutus/Souterrain Transmissions)

Nero’s Day at Disneyland – Child Protective Services Theme Song (From Rotting Fantasylands, 2009, Cock Rock Disco)

Knower – The Government Knows (Life, 2016, self-released)

Thundercat – Fleer Ultra (The Golden Age of Apocalypse, 2011, Brainfeeder)

Oneohtrix Point Never – Ezra (Garden of Delete, 2015, Warp)

Kaitlyn Aurelia Smith – Have You Felt Lately ? (Let’s Turn It Into Sound, 2022, Ghostly International)

Tim Exile – Family Galaxy (Listening Tree, 2009, Warp)

Sawi Lieu – Tenaga Lara (Pasaraya, 2013, Constellation Tatsu)

