Planisphère : 63 – Europe Endless // 23.06.22

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Nous sommes 743 millions sur ce bout de continent qu’on appelle l’Europe. 743 millions dans une cinquantaine de pays, ça fait un paquet de cultures, sous-cultures et contre-cultures qui s’avoisinent, se chevauchent et s’influencent. En 2014, à peu près 10 000 ans après que les premiers Européens se soient installés durablement sur le continent, l’Union Européenne a lancé Creative Europe, un programme de soutien à ces cultures, ou en tout cas à une partie d’entre elles. Mais l’Union Européenne ne peut pas tout faire, donc on vient à la rescousse pour assurer le côté expérimental de la musique européenne.

On parlera ici de l’Europe géographique, et non pas politique : de la Grèce à l’Islande, du Portugal à la Finlande, Union Européenne ou non : on écoutera un morceau par pays (parfois deux), que ce soit par des résidents venus d’ailleurs ou des artistes originaires du pays en question. Au programme également, un premier portrait de l’artiste polonais Qba Janicki et un deuxième de l’artiste hongro-serbe Thea Soti. « Europe Endless », c’est le tour d’Europe en expé de Planisphère !

Cette émission devait avoir lieu dans le cadre du festival Avance Rapide, organisé par Radio Campus Paris en collaboration avec le réseau européen de médias indépendants Sphera. Suite à un incident technique, sa diffusion n’a pas eu lieu et a été décalée au 23 juin pour coïncider avec la fin de saison de Planisphère.

Animation & réalisation : Philipp Fischer Avec : Luc Bydon & Louis Pierre-Lacouture Portrait de Qba Janicki : Louis Pierre-Lacouture, traduction Bérangère Dujardin Portrait de Thea Soti : Philipp Fischer

Tracklist :

Suisse : Klaus Johann Grobe – Raus! (EP, 2013, Klaus Johann Grobe)

Grèce : Jay Glass Dubs – Apple, Sliced (Soma, 2020, Berceuse Heroique)

Italie : Caterina Barbieri – At Your Gamut (single, 2022, Light-years)

Espagne : Marina Herlop – Miu (Pripyat, 2022, PAN)

Portugal : Rafael Toral – A (Early Works, 2001, Tomlab)

Irlande : Lakker – Pylon (Tundra, 2015, R&S)

Turquie/Allemagne : Anadol – Görünmez Hava (Uzun Havalar, 2019, Kinship/Pingipung)

Islande : Björk – Sacrifice (Biophilia, 2011, One Little Indian)

Norvège : Jenny Hval – Jupiter (Classic Objects, 2022, 4AD)

Danemark : Puce Mary – If No One Knows (You Must Have Been Dreaming, 2022, Puce Mary)

Suède : The Knife – Wrap Your Arms Around Me (Shaking the Habitual, 2013, Rabid)

Finlande : Tuomo Väänänen – Enclose (Topics, 2021, Ljudverket)

Pologne : Zamilska – Hospital (Uncovered, 2019, Untuned)

Portrait : Qba Janicki, amateur de batterie

Pologne : Qba Janicki & Obsequies – Metamorfoza (Autolysis, 2020, Pointless Geometry)

Portrait : Thea Soti, la transformation par la voix

Hongrie/Serbie : Thea Soti – Multiskinned (V/A – Sirens, 2021, Exiles)

Slovénie : Širom – Grazes, Wrinkles, Drifts Into Sleep (The Liquified Throne of Simplicity, 2022, Tak:til)

Autriche : Bilderbuch – I <3 Stress (Magic Life, 2017, Maschin Records)

Belgique : BRNS – Ishtar (Sugar High, 2017, Yotanka)

Pays-Bas/Italie : Grand River – Where Do We Run From Here (single, 2022, Grand River)

Allemagne : Kraftwerk – Europa Endlos (Trans Europa Express, 1977, Kling Klang

C’est la fin de la cinquième saison de Planisphère. Merci à Qba Janicki et Thea Soti pour leurs témoignages, merci à Louis Pierre-Lacouture et Luc Bydon pour leurs contributions. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à Planisphère cette saison : Dlght, RadioMentale, Amélie Nilles, Bérangère Dujardin pour la voix et bien sûr Matthieu Turcq de l’équipe de Planisphère.

La reprise radio de Planisphère se fera le 13 octobre, toujours de 22h à minuit sur le 93.9 FM.

