Planisphère : 62 – Le krautrock III : Kraut contemporain // 03.03.22

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Au début de cette décennie, le krautrock fêtait ses 50 ans. Un demi-siècle de rock libre, de psychédélisme monotone, de funk robotique et de plages synthétiques. Un demi-siècle pendant lequel le krautrock s’est émancipé de ses racines germaniques pour infiltrer les différentes formes de rock, pop et musiques électroniques joués partout dans le monde.

Ce soir, nous terminons notre voyage à travers le temps avec un panorama kraut des années 2010 à nos jours, des Etats-Unis à la Russie en passant par le Chili, la Suisse et la France. Dans ce troisième épisode de notre triptyque dédié au krautrock, vous entendrez bon nombre de ses mutations, des plus fidèles aux plus subtiles. Au programme, des morceaux de Pointe du lac, Abschaum, Zombie Zombie et beaucoup plus.

Cette émission est la troisième d’un triptyque sur le krautrock. Pour réécouter le premier épisode, dédié à la première vague du krautrock dans l’Allemagne des années 70, passez par ici. Retrouvez notre focus sur les musiques cosmiques par là.

Animation & réalisation : Philipp Fischer Avec : Bérangère Dujardin

Tracklist :

Cyril Cyril – Les gens (Yallah Mickey Mouse, 2020, Born Bad/Bongo Joe)

Stereolab – Analogue Rock (Transient Random-Noise Bursts With Announcements, 1993, Elektra)

Tortoise – Swung from the Gutters (TNT, 1998, City Slang/Thrill Jockey)

Camera – Himmelhilf (Emotional Detox, 2018, Bureau B)

Klaus Johann Grobe – Koordinaten (Klaus Johann Grobe, 2010, self-released)

Von Spar – Extend the Song (Under Pressure, 2019, Bureau B)

Vanishing Twin – Zuum (Ookii Gekkou, 2021, Fire Records)

Beak> – Pill (Beak>, 2010, Invada)

Suuns – Translate (Hold/Still, 2016, Secretly Canadian)

Föllakzoid – 99 (II, 2013, Sacred Bones)

Canari – Désamorceur (Désamorceur, 2017, La Souterraine)

Abschaum – Amour liquide (Moon Tango, 2017, Macadam Mambo)

Pointe du lac – Miyopo (LP2, 2020, Alpage)

Zombie Zombie – L’âge d’or (Rituels d’un nouveau monde, 2012, Versatile)

Wume – Ravel (Towards the Shadow, 2018, Northern Spy)

Holy Fuck – Silva & Grimes (Latin, 2010, XL Recordings/Young Turks)

Darkside – Ecdysis! (single, 2022, Matador)

Gnoomes – Roadhouse (extrait) (NGAN!, 2015, Rocket Recordings)

Pour aller plus loin :

L’équipe radio de Planisphère va marquer une pause, on se retrouve dans quelques semaines (ou mois) avec de nouveaux épisodes. En attendant, vous retrouverez des rediffusions et best ofs sur les ondes de Radio Campus Paris, un jeudi sur deux de 22h à minuit. Pour toutes les informations sur nos autres activités, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Mixcloud, ou venez nous rencontrer au premier événement d’Echosystème qui aura lieu le 12 mars de 16h à 20h au Doc, rue du Docteur Potain dans le XIXe arrondissement de Paris.