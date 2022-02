Planisphère : 61 – Le krautrock II : Musiques cosmiques // 03.02.22

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Nous sommes le 20 juillet 1969, 21h17 heure française. L’équipe du vaisseau spatial Apollo 11 alunit, c’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que celle-ci fait des pas sur une autre planète. Un événement qui faisait rêver celles et ceux qui l’ont suivi à la télé – on estime aujourd’hui que 20 % de la population mondiale a suivi l’alunissage en direct sur le petit écran.

Apollo 11 et sa promesse de l’exploration de l’espace ont énormément stimulé l’imaginaire des artistes dans les décennies suivantes. Parmi les voyageurs musicaux, les groupes de la « kosmische musik » expérimentent dès 1970 avec des formes de rock plus électroniques, plus proches de l’ambient que leurs pairs jouant un krautrock inspiré par le jazz et le psychédélisme. C’est à ces musiques cosmiques, dans lesquelles les synthétiseurs sont souvent le béaba de toute composition ou improvisation, que nous nous intéresserons ce soir.

Au programme, des morceaux de Cluster, Harmonia, Tangerine Dream et beaucoup plus, ainsi qu’un portrait du chorégraphe brésilien Thiago Granato.

Cette émission est la deuxième d’un triptyque, suivie dans deux semaines par un focus sur le krautrock contemporain que l’on retrouve aujourd’hui un peu partout dans le monde. Pour réécouter le premier épisode, dédié à la première vague du krautrock dans l’Allemagne des années 70, passez par ici.

Animation & réalisation : Philipp Fischer Portrait : Louis Pierre-Lacouture Avec : Bérangère Dujardin

Cluster & Eno – Schöne Hände (Cluster & Eno, 1977, Sky)

Tangerine Dream – 3AM at the Border of the Marsh from Okefenokee (Stratosfear, 1976, Virgin)

Harmonia – Walky Talky (Deluxe, 1975, Brain)

Popol Vuh – Agape-Agape (Agape-Agape Love-Love, 1983, Uniton Records)

Conrad Schnitzler – Ballet statique (Con, 1978, Egg)

Cluster – Fotschi Tong (Zuckerzeit, 1974, Brain)

Ashra – Sunrain (New Age of Earth, 1977, Virgin)

Hoenig & Göttsching – Early Water (extrait) (Early Water, 1995 (rec 1976), Musique intemporelle)

Portrait : Thiago Granato, chorégraphier l’écoute en société

Klaus Schulze – Crystal Lake (extrait) (Mirage, 1977, Brain)

Harmonia & Eno ’76 – Atmosphere (Tracks and Traces, 1997/2009, Grönland)

Brian Eno – Under Stars (Apollo : Atmospheres and Soundtracks, 1983, Virgin)

Pink Floyd – Set the Controls for the Heart of the Sun (A Saucerful of Secrets, 1968, EMI Columbia)

Spiritualized – Ladies and gentlemen we are floating in space (Ladies and gentlemen we are floating in space, 1997, Fat Possum)

Jean-Michel Jarre – Equinoxe Pt. VII (Les Concerts en Chine, 1982, Disques Dreyfus)

Black Dice – Things Will Never Be the Same (Beaches & Canyons, 2002, DFA/Fat Cat)

La suite au prochain épisode : le krautrock contemporain de Pointe du lac, Canari, Abschaum et Vanishing Twin. RDV le 17 février à 22h sur le 93.9 FM !