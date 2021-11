Planisphère : 57 – 11 x 11 // 11.11.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Joyeuse fête de l’Armistice ! Cette émission a lieu le 11 novembre 2021, et puisqu’on aime les maths, on vous propose le calcul suivant : 11 novembre 2021, c’est 11-11-21. 11 morceaux de 11 minutes, ça fait 121 minutes, à peu près la durée d’une émission Planisphère.

On aime aussi les à peu près, c’est pourquoi on ne vous passe pas simplement 11 morceaux de musique, mais on vous les mixe avec des enchaînements dignes d’un Bob Sinclar. Sans le côté corporate, promis, il n’y aura pas de partenariat avec Ali Express. Oui oui, Bob Sinclar joue à cet événement le même soir que notre émission, pour enterrer définitivement le militantisme des musiques électroniques.

Bref, pour l’Armistice, on dépose nos armes intellectuelles et on vous passe un mix de 11 x 11 minutes, à peu près deux heures de pur bonheur sonore. Et nique les sites de commerce en ligne.

Animation & réalisation : Philipp Fischer

Comus – Drip Drip (First Utterance, 1971, Dawn)

Mary Halvorson’s Code Girl – Muzzling Unwashed (Artlessly Falling, 2020, Firehouse 12)

Animal Collective – Brothersport (Live) (Live at 9:30, 2015, Domino)

Jenny Hval – The Long Sleep (The Long Sleep, 2018, Sacred Bones)

Darkside – Golden Arrow (Psychic, 2013, Other People/Matador)

Neu! – Für immer (Forever) (Neu! 2, 1973, Brain)

White Noise – The Visitation (An Electric Storm, 1969, Island)

Félicia Atkinson – A House, a Dance, a Poem (Hand In Hand, 2017, Shelter Press)

Barnt – Cherry Red (Magazine 13., 2014, Magazine)

Donnacha Costello – Everything Is Going to Be (Love from Dust, 2015, self-released/Ursa)

naran ratan – trees etc. (trees etc., 2015, tasty morsels)

RDV jeudi 25 novembre pour une émission avec Amélie Nilles !