Planisphère : 55 – DLGHT // 14.10.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Ce soir on parle broken beats, breakbeat, rythmes syncopés, en partant des « amen breaks » pour faire le tour de tout ce qui en découle. Aujourd’hui, on les retrouve un peu partout, ces rythmes qui font trébucher l’oreille interne : dans le rap, les musiques électroniques, la pop et même l’ambient… On va faire une traversée de deux heures, des prémices aux déclinaisons de ce qu’on pourrait traduire par rythme cassé en français. Pour mener la barque avec nous, DLGHT, artiste parisien fondateur du label Abri, qui vient tout juste de sortir son dernier album Dans l’eau sur le label Planisphère.

Animation : Matthieu Turcq Réalisation : Luc Bydon Avec : DLGHT

Tracklist :

FALTYDL – Day at the Races

Cinematic Orchestra – Man with the Movie Camera

Herbie Hancock – Sly

Erik Truffaz – Yuri’s Choice

Roy Hargrove and The RH Factor – How I Know

Jules Elipse – Make It Better

Qant (Joker) – Negative Space

Skwig – Flyby

DLGHT – Ajiham 81

DLGHT – Letitgo

Skee Mask – Ozone

Exael – Composure

Kop-Z – Multiplying Effect

Harmony – Let Me In (Adam F Remix)

Aphex Twin – Peek 824545201

Xephon – Xphresh

L’album Dans l’eau de DLGHT est sorti sur le label aux formats cassette et numérique le 24 septembre. RDV le 28 octobre pour une émission avec Jean-Yves Leloup et Radio Mentale, toujours à 22h sur Radio Campus Paris !