Planisphère : 54 – Les reprises // 30.09.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

C’est la reprise ! Et qui dit reprise, dit reprises, ou cover, remake ou encore adaptation. Dans un débat hypothétique sur l’origine de la création musicale, saurait-on trancher véritablement qui est la poule et qui l’œuf entre l’invention de toutes pièces et la reprise de matériel existant. Peut-on retracer clairement chaque morceau de musique à ses influences ? Y a-t-il un big bang, un coup de tambour depuis lequel toute composition ou improvisation s’est fait par recyclage du passé ? Ou au contraire, chaque pièce musicale est-elle un big bang à elle-même, et tous les artistes sont-iels par conséquent des génies au sens premier du terme ?

Pendant les deux premières heures de cette quatrième saison de Planisphère, on va écouter des reprises expé de standards de jazz, de classiques pop-rock ou électro, et même d’un tube d’été rengainissime. A vous de trancher si l’original est toujours mieux que la copie…

Animation & réalisation : Philipp Fischer

Tracklist :

Fag Diarrhea Cult – New York, New York (Internecine Dream, 2014, Other People), orig. Frank Sinatra

Pharmakon – Bang Bang (Bestial Burden, 2014, Sacred Bones), orig. Nancy Sinatra

Venetian Snares – Öngyilkos Vasárnap (Rossz Csillag Alatt Született, 2005, Planet Mu), orig. Rezső Seress – « Szomorú Vasárnap » / Billie Holiday – « Gloomy Sunday »

The Flaming Lips – Good Morning Good Morning (With a Little Help from My Fwends, 2014, Warner), orig. the Beatles

[inconnu] – Je suis le morse ([inconnu]), orig. The Beatles – « I Am the Walrus »

Anika – I Go to Sleep (Anika, 2010, Invada/Stones Throw), orig. The Pretenders

Schneider TM & Kptmichigan – The Light 3000 (Binokular, 2000, MirrorWorldMusic), orig. the Smiths – « There Is a Light That Never Goes Out »

Panzerballett – Ein bisschen Frieden (Hart Genossen – Von Abba bis Zappa, 2009, ACT), orig. Nicole

Meridian Brothers – Niebla Morada (single, 2013, Soundway), orig. the Jimi Hendrix Experience – « Purple Haze »

Ulver – Solitude (Shadows of the Sun, 2007, Jester/The End), orig. Black Sabbath

Dirty Projectors – No More (Rise Above, 2007, Dead Oceans), orig. Black Flag

Disasterpiece – Continuum (Fez, 2013, self-released), orig. Frédéric Chopin – « Prélude op. 28 n° 4 en mi mineur »

Longhair – The Forbidden Dance (single, 2020, Love On the Rocks), Kaoma – « Lambada » /Los Kjarkas – « Llorando se fue »

Fatima al Qadiri – Shanzhai (For Shanzhai Biennial) (Asiatisch, 2014, Hyperdub), orig. Sinéad O’Connor – « Nothing Compares 2 U »

Touchy Mob – Crooked Lust (Atlantic Back, 2011, self-released), orig. Bowerbirds

James Blake – Limit to Your Love (James Blake, 2011, Atlas Recordings), orig. Feist

Jonas Burgwinkel – Pyramid Song (Side B, 2015, Klaeng), orig. Radiohead

Badbadnotgood – Earl (BBNG2, 2012, self-released), orig. Earl Sweatshirt

Etienne Jaumet – Shhh / Peaceful (8 regards obliques, 2018, Versatile), orig. Miles Davis

Aquaserge – Les oiseaux (Guerre EP, 2016, Crammed Discs/Almost Musique), orig. Chassol – « Birds, Pt. 1 »

Jorja Smith – Rose Rouge (single, 2020, Decca/Blue Note), orig. St. Germain

The Bad Plus – Flim (These Are the Vistas, 2003, Columbia), orig. Aphex Twin

Girl Band – Why They Hide Their Bodies Under My Garage? (The Early Years, 2015, Rough Trade), orig. Blawan



Bonus qu’on n’a pas pu passer à l’antenne : Quakers – Fitta Happier, une reprise du morceau de Radiohead en version rap-fanfare !

L’album Dans l’eau de DLGHT est sorti sur le label aux formats cassette et numérique le 24 septembre. RDV le 14 octobre pour une émission avec DLGHT, toujours à 22h sur Radio Campus Paris !