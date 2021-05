Planisphère : 50 – Voiski // 27.05.2021

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Ce soir avec nous, Voiski. Pilier de la scène électronique française et internationale, il vient sur les ondes de Radio Campus Paris le temps de 2H nous parler de ses influences, de ses compositions personnelles mais également de ses collaborations passées et futures.

Tracklist :

Voiski – Go to a Mountain and Cry For a River

Steve Reich – Piano Phase

Philip Glass – Einstein on the Beach

Dopplereffekt – Sterilization

Ferry Corsten – Punk

Mouse On Mars – Juju

Rioji Ikeda

Voiski – ORY FCO

Voiski – Ad Infinitum

Voiski – From Wood to Stone

Voiski – Megatrance

Voiski – Happy Peace for Happy People

Vrilski – Live @Nuits Sonores

Kartei – Coco

Voiski & Eliott Litrowski – Espace Supertemporel

Voiski – Gerridae (bande sonore de l’oeuvre de Anne-Charlotte Finel)

Voiski – BWV1079 Remix

Voiski – BWV1079 (Vril Remix)

Voiski – Oh I Wonder What You Are