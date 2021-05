Planisphère : 49 – Kowuq : Prolegomena // 13.05.2021

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

On fête ce soir la nouvelle sortie du label, Kowuq : Prolegomena, un EP ambient de l’artiste parisien Prōtokol. Au programme ? 1 dj-set aux sonorités technoïde précédé par un dj-set ambient de son invité et co-fondateur de Planisphère, Oreijän.

Oreijän mix

Ricardo Dias Gomes – Pre-revolutionary State

Thomas Bush – Down Street

Flying Lotus & Niki Randa – Hiding in the Shadows

Luis Pestana – Oneia

Oneohtrix Point Never – Nothing’s Special

vtgnike – Stimulate

Joseph Shabason – Life With My Grandparents

Mark Pritchard – Be Like Water

Turzi – Vers un nouvel âge

Prōtokol – Kowuq III

Laurie Spiegel – From a Harmonic Algorithm

Nicolas Jaar – The Three Sides of Audrey and Why She’s All Alone Now

The Smoke Clears – Orbit

Bonnie Banane – Quelle Osmose !

Green-House – Middlemist

Jan St. Werner – Foggy Essor Pt. 1

Nicolas Jaar – Revolver

Prōtokol Mix

BLNDR – Botanical Garden

Vril & Rødhad – Ennoch

Prōtokol – Kowuq I

Valentino Mora – Spiral Falls

François X – Slave, No Slave

ALPI – Ethos

R²P – Persona

Forest on Stasys – Vacuumed Memories

Giuseppe Falivene – Parallel State

Svarog – Walking Through

KAS:ST – Let Me Know When

ABSL – K

Prochaine émission le 27 mai sur la 93.9 FM !