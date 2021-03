Planisphère : 46 – Agôn // 01.04.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Focus sur Agôn à l’occasion de la sortie de l’EP collectif éponyme du crew Few Tips to Heal sur le label Egregore. Few Tips est un collectif de musiciens, DJs, animateurs radio et organisateurs d’événements. Dédiée à la promotion de la Bass Music sous sa forme la plus large, Few Tips est aussi une émission mensuelle sur Radio Campus Paris. Pour cet épisode, Agôn a confectionné un mix 100% jungle, dub style & drum’n’bass qui accompagne tes rêves éveillés pendant la première heure. Puis, car le bonheur ne vient jamais seul, un DJ set d’Agôn enregistré pour le takeover par le Quarantine Sonic Squad des ondes de Radio Béguin, à l’occasion de la sortie de l’album collectif mammoth Lockdown Combat sorti en mars.

Animation & montage : Philipp Fischer Avec : Agôn

Retrouvez l’EP de Few Tips to Heal sur Egregore Collective. Suivez Agôn par ici et le crew sur Facebook et Soundcloud.