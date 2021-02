Planisphère : 43 – Fichon // 04.02.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Co-fondateur de Planisphère, mais aussi artiste, journaliste musical et animateur sur la radio londonienne Threads, Fichon a sorti le 29 janvier son premier EP Semi sur notre label. Amoureux des sons bruitistes et torturés, il nous présente son univers et nous y convie avec un mix vinyle 50% ambient, 50% expérimental, 100% chelou.