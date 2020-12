Planisphère : 40 – Le 2020 des ami·e·s de Planisphère // 24.12.20

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Nous voilà à la fin d’une année de merde. Certes, on peut toujours se plaindre de l’état du monde quand de l’autre côté on a de la musique excellente à célébrer, mais la majeure partie de 2020 a été un fléau même pour le monde de la musique. Depuis la mi-mars, le spectacle vivant a été sevré de son adjectif, les salles de concerts, clubs, bars et caves qui d’habitude accueillent même le groupe le plus underground ont été dans l’obligation de fermer. Les publics ont été contraint à rester chez eux, écoutant leurs vieux disques en boucle ou découvrant de nouveaux coups de cœur de l’archive inépuisable qu’est internet.

Les artistes aussi se sont enfermé·e·s dans leur home studio : les plus chanceux en ont profité pour finir cet album qui sommeillait au fond de notre ordi, ou même pour commencer une pratique régulière de la musique, alors qu’une grande partie s’est retrouvé sans les cachets nécessaires pour leur intermittence. Et n’en parlons pas des plus précaires, artistes ou pas, obligé·e·s par exemple de laisser derrière eux un appart’ trop cher dans la capitale pour retourner vivre chez les parents ou sur les canapés des copains.

Le monde de la musique, indés et grosses boîtes dans le même bateau, aura du mal à s’en remettre, surtout que la crise n’est pas prête à céder sa place à la phase de reconstruction de nos infrastructures artistiques de sitôt. Profitons tout de même de cette fin d’année civile pour retrouver un peu de paix auprès de nos ami·e·s, afin qu’en 2021 la lutte puisse reprendre de plus belle contre la pandémie, ses conséquences économiques et sociales, et les autres injustices politiques qui s’y rajoutent chaque jour – Darmanin, Castex, on ne vous oublie pas…

C’est donc à nos ami·e·s que nous nous sommes tournés pour remplir cette dernière émission d’une année catastrophique. Musicien·ne·s, DJs, artistes visuel·le·s, contributeurs·trices à nos émissions, copains et copines – chacun propose un titre de musique cheloue qu’il ou elle a aimé cette année. Un joyeux bordel pour vous pimenter les fêtes, assemblé par vos fidèles serviteurs. Allumez les guirlandes de votre sapin et les enceintes Cabasse de vos darons, c’est le 2020 des ami·e·s de Planisphère.

Animation et réalisation : Philipp Fischer Avec : Luc Bydon & Matthieu Turcq Les ami·e·s de Planisphère : Bérangère Dujardin, Amélie Nilles, Sylvain Pinot aka sloy_p, Éléonore Reyes aka Machka.

Tracklist :

Bonnes fêtes confinées de fin d’année à tou·te·s les amoureux·ses des musiques expérimentales ! RDV le jeudi 7 janvier 2021 à 22h pour un focus artiste avec les contemplations quantiques de VoxAxoV.