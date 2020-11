Planisphère : 37 – HBT // 12.11.20

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Planisphère invite HBT. Musicien et co-fondateur du label Dement3d, HBT fait vivre le monde de la musique électronique et expérimental à travers des productions et des performances musicales. Il ne s’arrête pas au club, il aime la transversalité dans l’art et se produit autant dans des galeries que dans des salles de concert. Le 31 janvier dernier, il présente une série de collaborations multiformes avec des artistes invités issus de toutes disciplines. Le 16 octobre dernier, il se produisait au Houloc en collaboration avec des artistes du lieu.

HBT répond à nos questions et nous offres ensuite un mix de plus d’une heure et demi entre ambient, experimental et électronique.

Animation et Réalisation : Luc Bydon Avec : HBT (Julien Haguenauer)

Tracklist :

Félicia Atkinson & Jefre Cantu-Ledesma – B

Christoph de Babalon – High Life (theme)

Roll The Dice – Under The Arches

Samuel Kerridge – DAYT

Monoton – Dancing&Singing

I-LP-ON – SYRJÄYTYVÄ

Drums Off Chaos – On Circles

Bruce Gilbert – Here Visit

Ekoplekz – Isomorphik

Peder Mannerfelt – BZ Reaction

Pan Sonic – Johdin

Autechre – os veix3

D.K. – The Goddess is Dancing

Morphology – Deuteros

Powell – Maniac feat. Russell Haswell (Original Mix)

Franck Vigroux – Télévision

Oneohtrix Point Never – Explain

Jonathan Fitoussi – Rayons solaires

Gel-Sol – Bunto Redempter

Slow White Fall – The Golden Lunatic Ascending

H-FUSION – Entity 60

Jeff Mills – The Drive Home

DB1 – Qube, Pt. 2

Ike Yard – NCR

Mark Ernestus – Moyege (Mark’s Disco Dub)

Bauhaus – Spy In The Cab

Retrouvez-nous jeudi 26 novembre à 22h pour la prochaine émission mystère.