Planisphère : 34 – Hacking Music // 2.10.20

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

« Ni Dieu, ni maître ». La figure du hacker, à la croisée de l’informatique, du bidouillage et de l’activisme, est un classique de la culture populaire. Dans des films cultes comme WarGames, Tron ou l’incontournable Matrix, ou plus récemment la série Mr. Robot, le hacker est représenté comme solitaire et ingénieux, un criminel aux yeux du système et un héros, voire un messie, aux yeux des masses opprimés.

Mais dans la vraie vie, les pratiques numériques et analogiques du hacking vont au-delà du détournement de systèmes de sécurité à des fins politiques. On les trouve dans les fab labs et hackerspaces des squats et tiers-lieux citadins, dans les home studios des musiciennes et musiciens de noise DIY sous forme d’instruments désossés et réassemblés, ou encore dans les lieux culturels institutionnalisés dédiés aux arts visuels, musicaux et numériques.

Ce soir, nous aussi nous y consacrons pour notre première émission de la saison. Pour l’occasion, nous avons invité trois représentants de cette culture du hacking musical qui nous partageront leurs expériences et nous parleront de leurs pratiques : Martin Antiphon, ingé son et réalisateur en informatique musicale à l’Ircam, Hektor Kafka/Human Koala, musicien autodidacte et formateur en sound design et composition sur le logiciel PureData, et Jordan Quiqueret, musicien et programmateur pour des installations d’art sur le logiciel SuperCollider.

Animation : Philipp Fischer Réalisation : Luc Bydon Avec : Martin Antiphon, Human Koala, Jordan Quiqueret, Matthieu Turcq.

Tracklist :

Human Koala – Intro

Fausto Romitelli – Professor Bad Trip, Lesson 3 (extrait)

Vilod – Ohnesarg (The Clouds Know, 2019, Mana)

Hektor Kafka – MorphaPatch (extrait)

Human Koala – PureData test

Loren Qui, Charley Rose & Martin Antiphon – live extrait

Hektor Kafka – Trax for a Tibetan Bowl and Child Piano

Topdown Dialectic – B2 (Topdown Dialectic, 2018, Peak Oil)

Human Koala – PureData FM

Ville-Matias Heikkil – Bytebeat: Music from very short programs – the 3rd iteration

NSDOS – AL-G (Lumière noire presents : From Above Vol. 2, 2020, Lumière noire)

Planisphère passe en bi-mensuel, vous nous retrouverez donc jeudi 15 octobre à 22h pour une émission consacrée à l’album audiovisuel spectre (sorti aujourd’hui sur notre label) en présence de l’artiste charline dally.